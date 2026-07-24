Zirkzee memainkan peran utama mutlak dalam laga uji coba Manchester United

Manchester United mengalahkan BK Rosenborg dalam laga uji coba. Di Norwegia, pasukan Michael Carrick tampil terlalu tangguh dengan kemenangan 5-0. Joshua Zirkzee mencuri perhatian untuk tim tamu.

Shea Lacey, pemain binaan akademi yang musim lalu juga sempat mendapat menit bermain di tim utama, membawa Manchester United unggul. Ia menggiring bola masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung ke sudut jauh: 1-0.

Baru pada babak kedua raksasa Inggris itu semakin menjauh dari Rosenborg. Joshua Zirkzee mengecoh lawan langsungnya dan kemudian juga melewati kiper sebelum mencetak gol: 2-0.

Setelah itu, Manchester United menambah keunggulan melalui Jacob Daveney yang berusia 19 tahun dan Harry Amass.

Pada fase akhir pertandingan, Ethan Williams juga menceploskan bola di tiang jauh untuk menjadikan skor 5-0, yang sekaligus menjadi hasil akhir.

Manchester United masih akan menghadapi Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Leeds United, dan AC Milan dalam persiapan menuju musim baru Premier League. Pada 22 Agustus, musim dimulai dengan laga tandang melawan Hull City.







