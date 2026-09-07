Zinedine Zidane dan adidas telah meluncurkan sepatu bola Predator edisi spesial yang dibuat untuk merayakan 30 tahun kemitraan antara adidas dan salah satu pemain paling ikonis yang pernah mengenakan Three Stripes.

Hanya sedikit pemain yang memiliki ikatan dengan lini sepatu sedalam hubungan Zidane dengan Predator. Dari mengangkat trofi Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis hingga mengenakan sepatu emas ikonisnya pada turnamen 2006, Zizou telah mendefinisikan lini ini selama tiga dekade.

adidas

Di luar lapangan, pengaruhnya menjangkau kampanye iklan legendaris dan fesyen global melalui Y-3. Kini, adidas menghormati tiga dekade keanggunan, visi, dan kontrol yang tak tertandingi dengan sebuah sepatu yang sangat personal, memadukan performa modern kelas elite dengan warisan panjang sang pria Prancis.

Hadir dalam balutan warna putih ramping dan emas metalik yang mencerminkan gaya bermainnya yang effortless, desain ini mengusung aksen biru, putih, dan merah yang halus di sisi lateral sebagai penghormatan atas kesuksesan internasionalnya bersama Prancis. Lidah lipat ikonis pada sepatu ini menampilkan logo emas pribadi Zidane, yang ditata berdasarkan voleinya yang abadi untuk Real Madrid di final Liga Champions UEFA 2002.

adidas

Di bagian bawah, strap elastis yang dipersonalisasi menceritakan kisah dua sisi: sepatu kanan menyoroti kota-kota yang membentuk karier profesionalnya, Cannes, Bordeaux, Turin, dan Madrid, sementara sepatu kiri mengakar pada asal-usulnya, menghormati La Castellane, Saint Henri, dan Septèmes.

Melengkapi desain ini adalah sentuhan akhir premium, termasuk Three Stripes lentikular yang berubah antara logo adidas dan tulisan "ZZ", serta tanda khusus "ZZ30" untuk memperingati tonggak tiga dekade tersebut.

adidas

Merefleksikan peluncuran ini, Zidane mencatat bahwa Predator menempati tempat istimewa dalam kisah hidupnya sebagai sepatu yang ia kenakan pada momen-momen penentu dalam kariernya, sekaligus menawarkan cara untuk menoleh kembali ke tempat-tempat dan orang-orang yang membentuk perjalanannya sambil membagikan warisan itu kepada generasi baru.

Zidane berkata: "Sepakbola telah memberi saya begitu banyak kenangan tak terlupakan, dan adidas telah menjadi bagian dari perjalanan itu sejak awal. Predator memiliki tempat istimewa dalam kisah itu.

adidas

"Itu adalah sepatu yang saya kenakan dalam beberapa momen terpenting dalam karier saya dan menjadi identik dengan cara saya ingin memainkan permainan ini. Ketika saya melihat sepatu ini, saya melihat momen, tempat, dan orang-orang yang membentuk perjalanan saya. Ini adalah cara istimewa untuk merayakan 30 tahun bersama dan membagikan kisah itu kepada generasi baru pemain."

Beli: sepatu Predator edisi terbatas adidas x Zinedine Zidane

Sepatu Predator edisi terbatas adidas Zinedine Zidane tersedia untuk dibeli di sejumlah peritel terpilih dan secara online di adidas pada 8 September pukul 09.00.



