Zidane Teken Kontrak Melatih Prancis

Legenda Prancis, Zinedine Zidane, telah memastikan masa depan kepelatihannya dengan menandatangani secara resmi kontrak untuk menangani timnas sepakbola Prancis hingga pertengahan tahun 2030, sebagaimana ditegaskan oleh pakar transfer ternama asal Italia, Fabrizio Romano, melalui akun resminya di platform "Instagram" pada Selasa malam ini.

Romano mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut kini telah rampung sepenuhnya, dan Zidane yang berusia 54 tahun akan resmi mengemban tugas itu sebagai pengganti pelatih Didier Deschamps, yang mengakhiri perjalanan selama 14 tahun sebagai nakhoda tim pelatih timnas Prancis.

Langkah ini datang untuk mengakhiri spekulasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama setelah kesuksesan besar yang diraih Zidane sepanjang karier kepelatihannya bersama Real Madrid di Spanyol antara tahun 2016 dan 2018, kemudian dari 2019 hingga 2021, di mana ia meraih gelar Liga Champions Eropa tiga kali berturut-turut, serta gelar Liga Spanyol dua kali.

Deschamps sendiri telah berpamitan dari jabatannya setelah perjalanan yang gemilang, di mana ia membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2018, runner-up pada edisi 2022, kemudian peringkat keempat pada edisi terakhir tahun ini.

Zidane memiliki sederet pencapaian besar sebagai pemain, di mana ia meraih gelar juara Piala Dunia 1998 dan Euro 2000 bersama Prancis, serta meraih gelar Liga Champions 2002 bersama Real Madrid. Ia menutup kariernya di final Piala Dunia 2006 menghadapi Italia dengan sebuah kartu merah terkenal akibat tandukan kepala ke Marco Materazzi.

Dan kini, "Zizou" kembali untuk memimpin generasi baru bintang-bintang Prancis menuju lebih banyak gelar, dalam sebuah misi yang membentang hingga Piala Dunia 2030.