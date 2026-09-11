Zidane siapkan 4 kejutan dalam skuad Prancis

Sepekan sebelum pelatih Zinedine Zidane mengumumkan skuadnya yang pertama bersama timnas Prancis, sejumlah nama mencuat dalam daftar pemain yang mendapatkan panggilan awal, dengan lebih dari satu kejutan yang patut dicatat.

Dalam jadwal pertandingan timnas Prancis, terdapat 4 laga di UEFA Nations League, menghadapi Turki pada 25 September, Belgia pada 29 di bulan yang sama, Italia pada 2 Oktober, kemudian Belgia lagi, namun kali ini di kandang Prancis, pada 5 di bulan yang sama.

Sulit membayangkan Zidane akan mengubah seluruh fondasi yang telah diletakkan oleh pendahulunya, Didier Deschamps, tetapi nama-nama pertama yang mulai bermunculan dalam daftar awalnya sudah menggambarkan sebagian arah kebijakannya.

Situs Foot Mercato menyebutkan bahwa Esteban Lepaul mendapatkan panggilan awal pertamanya ke timnas Prancis, setelah penampilan gemilangnya bersama Rennes.

Lepaul, yang berusia 26 tahun, merupakan top skorer Liga Prancis musim lalu dengan koleksi 21 gol, dan ia mengawali musim ini dengan level tinggi yang sama, setelah mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan.

Esteban Lepaul belum pernah tampil di kompetisi Eropa, karena musim ini ia akan menjalani pengalaman pertamanya di Liga Europa bersama Rennes, tetapi levelnya di Liga Prancis secara logis telah menarik perhatian Zidane.

Lepaul bukan satu-satunya yang berada dalam situasi ini, karena Pablo Pagis, yang juga minim pengalaman di level Eropa, mendapatkan panggilan awal pertamanya ke timnas Prancis, menurut surat kabar L'Équipe.

Winger kiri berusia 23 tahun yang merupakan lulusan akademi Rennes ini mencetak 10 gol dan 5 assist di Liga Prancis musim lalu bersama Lorient.

Pagis bergabung dengan Paris FC selama periode bursa transfer musim panas, di mana ia berhasil memantapkan diri sebagai pemain inti.

Ia memberikan assist saat menghadapi Olympique Marseille pada pekan lalu, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Paris FC dengan skor 3-2, sehingga menegaskan perhatian khusus yang diberikan Zidane terhadap Liga Prancis.

Dalam beberapa jam terakhir, terungkap bahwa Ismaïlo Ganiou juga menerima panggilan awal dari Zidane, di mana bek Lens ini menjadi salah satu pemain yang diandalkan di Liga Prancis dalam waktu kurang dari setahun, setelah dalam beberapa bulan terakhir memutuskan untuk tidak melanjutkan membela timnas Burkina Faso, yang bersamanya ia menjalani satu pertandingan internasional, demi bergabung dengan barisan timnas muda Prancis.

Meskipun terdapat persaingan sengit di posisinya, terutama dengan Jeremie Frimpong, yang terus menunjukkan peningkatan menonjol bersama Liverpool, pemain berusia 21 tahun ini bisa jadi akan cepat menemukan tempatnya di antara kandidat serius, jika ia berhasil menegaskan levelnya selama penampilannya di Liga Champions Eropa.

Andy Diouf, yang menampilkan level mengesankan sejak awal musim di posisi winger kanan bersama Inter Milan, juga mendapatkan panggilan awal pertamanya ke timnas senior.

Kini yang menjadi pertanyaan: apakah salah satu dari para pemain ini akan mampu melewati tahap panggilan awal dan mendapatkan tempat dalam skuad final?

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