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Zinedine ZidaneGetty Images

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Zidane muncul di Madrid, apa alasannya?

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Belgium vs France
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France vs Italy
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Real Madrid
Z. Zidane
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Antisipasi besar untuk daftar skuad timnas Prancis

Sebuah laporan media pada hari Minggu mengungkap keberadaan Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, di kota Madrid.

Zidane bersiap untuk mengumumkan skuad final timnas Prancis, yang merupakan skuad pertamanya dalam jabatan ini, untuk menjalani laga-laga UEFA Nations League mendatang, melawan Turki pada 25 September, Belgia pada 28 September, Italia pada 2 Oktober, kemudian Belgia lagi pada 5 Oktober.

Zidane diperkirakan akan mengumumkan skuad yang dinanti-nantikan itu pada Jumat mendatang, di tengah penantian besar dari para suporter Prancis.

Situs "Foot Mercato" menyebut bahwa Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, berada di Madrid hari ini untuk menghadiri balapan Grand Prix Spanyol Formula 1.

Sebagai catatan, mantan pelatih Real Madrid itu merupakan salah satu penggemar setia sirkuit balap.

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Zidane mengungkapkan kebahagiaannya atas penyelenggaraan balapan di Spanyol, dengan mengatakan: "Saya sangat senang menyaksikan balapan ini. Saya sudah menantikan dengan penuh antusias untuk melihat sirkuit baru ini, yang memiliki tingkat teknis yang tinggi."

Ia menutup: "Bagi para pencinta Formula 1, sirkuit ini luar biasa, dan merupakan sebuah kesenangan bagi saya untuk berada di sini di Madrid."

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