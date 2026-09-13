Bintang asal Prancis Zinedine Zidane mencuri perhatian selama balapan Grand Prix Formula 1 pertama yang digelar di ibu kota Spanyol, Madrid, setelah tampak sangat bahagia di dalam sirkuit balapan, hanya beberapa hari sebelum penampilan perdananya sebagai pelatih baru timnas Prancis.

Zidane mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias untuk melihat sirkuit tersebut, seraya menjelaskan: "Saya sangat bahagia. Saya sudah tidak sabar untuk melihat sirkuit ini, dan saya sudah melihatnya kemarin. Meskipun ini merupakan sirkuit yang sangat teknis, tetapi bagi saya sebagai penggemar Formula 1 sirkuit ini luar biasa. Sungguh menakjubkan bisa menyaksikan Grand Prix di sini," merujuk pada keterikatannya dengan ibu kota Spanyol tempat ia tinggal.

Zidane menjabat sebagai duta tim Alpine sejak tahun 2023, dan ia tak lupa menyampaikan pesan kepada Pierre Gasly setelah pembalap itu menempati posisi pertama dalam balapan Monza pekan lalu, seraya berkata: "Saya mengirimkan pesan singkat kepadanya, dan saya turut bahagia untuknya. Saya tahu bahwa meraih posisi pertama merupakan hal yang sangat sulit, dan ketika kamu berhasil mencapainya, kamu harus merasa bangga dan bahagia."

Delegasi besar Real Madrid

Area paddock menyaksikan kehadiran mencolok dari sejumlah besar bintang Real Madrid, setelah tim tersebut menjalani laga pada Sabtu malam melawan Rayo Vallecano di Liga Spanyol yang berakhir dengan kemenangan 4-1.

Vinicius Junior, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ibrahima Konate, dan Aurelien Tchouameni menjadi sejumlah pemain Real Madrid paling menonjol yang tampil di sirkuit, dan sebagian dari mereka juga mengunjungi area paddock tim Ferrari.

Kylian Mbappe absen dari delegasi ini, sementara balapan tersebut juga menyaksikan kehadiran sejumlah legenda Real Madrid, di antaranya Roberto Carlos, Luis Figo, Sergio Ramos, dan Dani Carvajal.

Petenis Spanyol Rafael Nadal turut hadir untuk menyaksikan balapan, yang menyaksikan kemenangan Kimi Antonelli di posisi pertama, meraih kemenangan kedelapannya musim ini bersama Mercedes, sementara Max Verstappen dan Lando Norris melengkapi podium juara.

Partisipasi Spanyol di sirkuit tidaklah memuaskan, setelah Fernando Alonso mengakhiri balapan di posisi ketujuh belas, sementara Carlos Sainz finis di posisi kedua.