Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, berbicara tentang pilihan-pilihan utamanya dalam skuad pertamanya sebagai nakhoda Les Bleus, yang mencakup 23 pemain, termasuk sejumlah wajah baru seperti Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, dan Lucas Da Cunha.

Pelatih Prancis itu juga memutuskan untuk memanggil sejumlah pemain yang absen dari timnas selama beberapa tahun, seperti Adrien Truffert, yang penampilan tunggalnya bersama timnas senior tercatat pada September 2022, di samping Eduardo Camavinga, yang absen dari Piala Dunia 2026.

Skuad pertama ini menjadi sorotan besar, tetapi Zidane mengakui, dalam perbincangannya dengan program "Téléfoot", bahwa ia menghadapi kesulitan dalam menyusunnya.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Zidane, yang berkata, "Ini rumit. Kalian tahu betul bahwa ada yang akan gembira dan ada yang akan kecewa."

Ia menegaskan, "Namun, saya bertanggung jawab atas keputusan-keputusan saya, itu bagian dari pekerjaan saya. Tetapi hal ini sama sekali tidak nyaman. Karena itu, saya tidak menyusun skuad yang berisi 23 atau 24 pemain, sebab saya tidak ingin ada pemain yang hanya duduk di tribun. Ketika saya mengambil keputusan, saya memilih pemain yang harus siap."

Mantan pelatih Real Madrid itu secara khusus berbicara tentang keputusannya memanggil Andy Diouf, yang akan ia tempatkan di posisi berbeda dari posisi yang biasa ia mainkan bersama Inter Milan, dengan mengatakan, "Ini pilihan yang saya pertanggungjawabkan, dan pilihan yang berani, karena ia tidak bermain di posisi ini bersama klubnya. Tetapi kami akan berupaya menempatkannya dalam kondisi terbaik."

Ia menambahkan, "Apakah saya memikirkan bek sayap? Ini hal yang selalu saya pikirkan, karena kami selalu menghadapi masalah di sisi ini, meskipun kami selalu memiliki pemain-pemain bagus. Tetapi hari ini, masalah ini menjadi lebih kecil."

Di luar perubahan pada posisi tertentu ini, pelatih baru timnas Les Bleus itu ingin menerapkan identitas yang jelas pada gaya permainan, dengan menegaskan, "Kalian akan melihatnya. Akan ada perubahan. Saya menginginkan tim yang bermain sepak bola, yang memutuskan untuk memaksakan gayanya dan mengendalikan jalannya pertandingan. Dan ketika bola tidak berada dalam penguasaan kami, kami harus tetap seimbang. Tetapi yang akan memotivasi saya adalah membuat tim ini menyajikan sepak bola yang bagus."

Zidane juga sadar bahwa ekspektasi akan tinggi selama masa kepemimpinannya di timnas, tetapi ia menegaskan bahwa ia telah menetapkan prioritasnya, seraya berkata, "Saya tahu apa yang ingin dilihat para suporter: terus menyaksikan timnas Prancis memenangi pertandingan. Saya orang yang kompetitif, dan saya di sini untuk menang. Itulah yang ingin saya tularkan kepada para pemain saya. Itu satu-satunya tujuan saya. Saya punya waktu 4 tahun, dan saya akan mengerahkan segala kemampuan saya."

Ia menutup, "Kita akan berbicara tentang Euro dan Piala Dunia. Bagi saya, semuanya dimulai pada hari Senin. Sejak awal pemusatan latihan, saya hanya akan memiliki satu tujuan: memenangi pertandingan pertama saya di Turki."

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