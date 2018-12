Zico: Lionel Messi Tak Butuh Piala Dunia

Lionel Messi: Rivalitas Dengan Cristiano Ronaldo Terasa Sangat Sehat . Panggung sepakbola dalam sepuluh tahun terakhir selalu disuguhi aksi menawan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kedua megabintang ini mampu menciptakan rivalitas terbesar dalam sejarah sepakbola, dengan bergantian meraih gelar dan penghargaan. . Namun, persaingan tersebut mulai sedikit memudar setelah Ronaldo memutuskan hengkang dari Real Madrid untuk pindah ke Juventus di musim panas lalu. Tidak ada lagi pertarungan langsung antara Messi dan Ronaldo di Spanyol seperti yang sudah tersaji dalam satu dekade terakhir. . Meski begitu, Messi mengaku sangat menikmati rivalitasnya dengan Ronaldo, yang menurutnya tidak hanya berdampak positif bagi keduanya tapi juga untuk para fans sepakbola. . "Rivalitas saya dengan Cristiano terasa sangat sehat dan bagus untuk fans," ungkap penyerang Barcelona ini kepada Marca. . Ketatnya persaingan Messi dan Ronaldo tercermin dalam Ballon d'Or. Keduanya masing-masing memenangi lima kali sekaligus menciptakan duopoli dalam penghargaan pemain terbaik dunia ini pada 2008 hingga 2017. . . #messi #ronaldo #instagoal

