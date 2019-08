Zenit St Petersburg Diminta Fans Boyong Phil Jones & Shkodran Mustafi

Klub Liga Primer Rusia, , dihujani pesan dari para pendukungnya untuk merekrut bek , Phil Jones, dan Shkodran Mustafi dari .

Zenit merilis tangkapan layar yang menunjukkan banyaknya permintaan dari fans untuk pembelian pemain.

Dua nama yang paling menonjol dari pilihan fans Zenit adalah Phil Jones dan Shkodran Mustafi. Maklum, klub raksasa Rusia tersebut memang tengah membutuhkan pemain belakang.

Sebelumnya, Zenit mengambil langkah berani untuk secara singkat membuka pesan pribadi mereka melalui Twitter, untuk memungkinkan sebanyak 44 ribu pengikut untuk berhubungan langsung.

We leave our DMs open to be nice and all we get is messages asking how many retweets for Phil Jones or Mustafi...🤦‍♂️ pic.twitter.com/31VfZsJqA4