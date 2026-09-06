Dokter Hossam El-Mandouh, bendahara Zamalek, mengungkap langkah baru terhadap Ahmed Zizo, mantan pemain klub putih tersebut yang kini membela Al Ahly.

Zizo menolak memperpanjang kontraknya dengan Zamalek, sehingga meletuslah krisis antara dirinya dan klub. Krisis itu semakin memuncak setelah kepindahannya ke rival tradisional, Al Ahly, dalam sebuah transfer bebas. Kedua belah pihak pun saling melayangkan pengaduan kepada Asosiasi Sepak Bola Mesir.





Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir itu berkata dalam pernyataan di televisi, Minggu hari ini: "Ada pemain yang meminta kepada kami (Zamalek) 80 juta pound per musim, kemudian kami mendengar bahwa kontraknya di asosiasi sepak bola hanya 5 juta pound.. Apakah ini masuk akal?".

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Ia melanjutkan: "Tentu saja yang saya maksud adalah Zizo, dan ada kontrak-kontrak lain dengan bentuk serupa. Saya akan mengangkat masalah ini di parlemen, dan negara harus turun tangan untuk meninjau berkas-berkas kontrak para pemain. Ketika Hani Abu Rida, presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, mengatakan bahwa ada kontrak yang sah dan ada pula yang tidak sah, hal ini tentu menimbulkan tanda tanya".

El-Mandouh juga berbicara tentang perkembangan terbaru krisis pemain Brasil, Juan Bezerra, pemain tim tersebut yang masih absen dari klub sejak awal musim.

Ia menjelaskan bahwa Bezerra akan kembali ke Kairo dalam beberapa hari ke depan, seraya menegaskan bahwa Zamalek menangani krisis ini melalui jalur resmi dan hukum.

Ia berkata: "Dalam kehidupan ada topik-topik yang membutuhkan negosiasi, dan kami berkomunikasi secara resmi dan legal demi mencapai manfaat terbesar dari masalah ini".

Ia menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kepergian pemain tersebut tidak akan dilakukan sebelum ia kembali dan bernegosiasi dengannya, sambil menekankan keteguhan posisi hukum klub.

Ia melanjutkan: "Pembicaraan tentang penjualannya tidak akan terjadi kecuali setelah ia kembali terlebih dahulu dan kami berbicara dengannya, dan inilah yang telah kami sampaikan kepadanya. Posisi hukum kami teratur, dan jika ia tidak kembali maka akan ada tindakan hukum yang tegas".

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Ia menutup: "Zamalek dalam pernyataan resmi telah menyatakan bahwa mereka meminta 6 juta dolar untuk penjualan Bezerra".