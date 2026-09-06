Dr. Hossam El-Mandouh, bendahara Zamalek, mengungkapkan langkah baru terhadap Ahmed Zizo, mantan pemain tim putih tersebut yang kini membela Al Ahly.

Zizo menolak memperpanjang kontraknya dengan Zamalek, dan krisis pun meletus antara dirinya dan klub. Ketegangan itu semakin memuncak setelah kepindahannya ke rival tradisional, Al Ahly, dalam transfer bebas, dan kini terdapat gugatan yang saling dilayangkan kedua belah pihak di hadapan Federasi Sepak Bola Mesir.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir itu berkata dalam pernyataan di televisi, hari Minggu ini: "Ada seorang pemain yang meminta kepada kami (Zamalek) 80 juta pound per musim, lalu kami mendengar bahwa kontraknya di federasi sepak bola hanya 5 juta pound. Apakah hal ini masuk akal?".

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Ia melanjutkan: "Tentu saja yang saya maksud adalah Zizo, dan ada kontrak-kontrak lain dengan bentuk serupa. Saya akan mengangkat perkara ini di parlemen, dan negara harus turun tangan untuk meninjau berkas-berkas kontrak para pemain. Ketika Hani Abu Rida, Presiden Federasi Mesir, mengatakan bahwa ada kontrak yang sah dan ada yang tidak sah, hal ini tentu menimbulkan tanda tanya".

El-Mandouh berbicara tentang perkembangan terbaru krisis pemain Brasil tim tersebut, Juan Pezzera, yang masih absen dari klub sejak awal musim.

Ia menjelaskan bahwa Pezzera akan kembali ke Kairo dalam beberapa hari, seraya menegaskan bahwa Zamalek menangani krisis ini melalui jalur resmi dan hukum.

Ia berkata: "Dalam kehidupan ada perkara-perkara yang membutuhkan negosiasi, dan kami menjalin komunikasi secara resmi dan legal demi mencapai manfaat terbesar dari persoalan ini".

Ia menuturkan bahwa pembicaraan mengenai kepergian pemain tersebut tidak akan dilakukan sebelum ia kembali dan bernegosiasi dengannya, seraya menegaskan kokohnya posisi hukum klub.

Ia melanjutkan: "Pembicaraan tentang menjualnya tidak akan terjadi kecuali setelah ia kembali terlebih dahulu dan kami berbicara dengannya, dan inilah yang telah kami katakan kepadanya. Posisi hukum kami terkendali, dan jika ia tidak kembali, maka akan ada tindakan hukum yang tegas".

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Ia menutup: "Zamalek telah menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa mereka meminta 6 juta dolar untuk penjualan Pezzera".