Youri Regeer tinggalkan Ajax

Ajax berada di ambang berpisah dengan Youri Regeer, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad. Klub Amsterdam itu telah mencapai kesepakatan dengan Werder Bremen terkait peminjaman gelandang berusia 23 tahun tersebut.

Transfer Regeer ke Bremen diperkirakan akan dirampungkan dalam beberapa hari ke depan. Dalam kesepakatan peminjaman itu juga akan dimasukkan opsi pembelian, dengan situasi yang cukup mendesak karena bursa transfer Jerman ditutup pada Selasa, sehari lebih awal daripada di Belanda.

Sepanjang tahun kalender ini, Regeer masih cukup rutin menjadi starter di Ajax. Setelah klub itu lama mencari pengganti Jordan Henderson tanpa hasil, ia mendapat kesempatan sebagai gelandang bertahan di bawah pelatih interim Fred Grim dan Oscar Garcia.

Di bawah pelatih baru Míchel Sánchez, Regeer awalnya juga tetap dimainkan di posisi tersebut. Namun, sang gelandang tidak mampu meyakinkan secara konsisten, sehingga pada Minggu Ajax akhirnya mendatangkan Sofyan Amrabat sebagai tambahan yang diinginkan untuk lini tengah.

Kedatangan Amrabat membuka jalan bagi kepergian Regeer. Ia kemungkinan memainkan laga terakhirnya untuk Ajax pada Kamis saat menghadapi FC Sion dan harus meninggalkan pertandingan itu karena sakit, sehingga ia diperkirakan juga akan absen dalam laga tandang melawan Telstar pada Minggu.

Regeer pernah menimba ilmu di akademi ADO Den Haag dan Ajax, tetapi gagal benar-benar menembus tim utama secara permanen pada periode pertamanya di Amsterdam. Melalui FC Twente, ia kembali ke Ajax pada awal 2025 dengan nilai 4,5 juta euro, dan kontraknya di klub itu masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Regeer kemungkinan juga bukan satu-satunya pemain yang akan meninggalkan Ajax dalam waktu dekat. Klub itu juga sudah dekat dengan kesepakatan mengenai peminjaman Maher Carrizo ke FC Kopenhagen, setelah pemain Argentina itu gagal merebut tempat reguler sejak kedatangannya pada musim dingin.