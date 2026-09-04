Youri Regeer blak-blakan soal Ajax

Youri Regeer sudah tidak berada di tempat yang tepat di Ajax. Hal ini diungkapkan gelandang bertahan itu tak lama setelah kepindahannya ke Werder Bremen, tempat pemain Belanda itu diperkenalkan pekan ini.

"Saya tidak bahagia di Ajax," kata Regeer tanpa basa-basi dalam sesi pers Werder Bremen. "Selama satu setengah tahun, orang-orang menulis bahwa mereka mencari nomor 6 baru, bahwa Ajax tidak senang. Karena itu, bagi saya keputusan untuk pergi ke Werder bukanlah keputusan yang sulit."

Werder Bremen memang sudah lama meminati Regeer yang berusia 23 tahun, tetapi baru bergerak pada akhir Agustus. Hal ini terjadi setelah Jens Stage mengalami cedera.

"Saya sempat tidak mendengar kabar dari mereka selama beberapa pekan, tetapi pada Minggu pagi saya ditelepon bahwa Bremen menginginkan saya. Setelah itu semuanya berjalan sangat cepat. Cara manajemen klub memandang saya terdengar bagus," tutur Regeer saat mengisahkan kembali negosiasinya dengan klub Jerman tersebut.

Mantan pemain Ajax itu sudah tidak sabar untuk memulai petualangannya di Bremen. "Bundesliga adalah salah satu kompetisi terbaik di dunia. Dan jika Anda melihat sejarah Werder, maka bagi saya itu bukan keputusan yang sulit," kata Regeer, yang sangat gembira dengan kepindahannya ke juara 2004 tersebut.

Davy Klaassen bermain untuk Werder Bremen pada 2018 hingga 2020 dan sudah mengucapkan semoga sukses kepada Regeer di Jerman utara. "Dia bilang bahwa Werder Bremen adalah klub yang bagus. Dan bahwa saya boleh menghubunginya jika membutuhkan sesuatu."

Regeer memilih nomor punggung 44 di Werder Bremen. "Ada beberapa nomor yang kosong, tetapi tidak langsung ada satu yang cocok untuk saya. Lalu saya memikirkan nomor mana yang saya inginkan, dan saya memutuskan untuk mengambil nomor yang saya pakai saat menjalani debut di sepak bola profesional."