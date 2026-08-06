Youri Baas dari Ajax ke PSV? "Jika dia benar-benar tersisih..."

Para analis di Voetbalpraat tidak akan menganggap aneh jika PSV mendekati Ajax untuk Youri Baas. Bek berusia 23 tahun itu terancam tersisih di bawah pelatih Míchel Sánchez.

Analis Marciano Vink menyesalkan hal itu. “Tidak mungkin Baas, yang dalam dua hingga tiga musim terakhir menjadi salah satu dari sedikit pemain yang benar-benar tetap berdiri tegak dan juga berkali-kali membantu Ajax membangun permainan dari belakang, kini tiba-tiba terpinggirkan. Menurut saya itu aneh.”

Baas sempat bermasalah dengan kebugarannya selama pramusim, sehingga Aaron Bouwman dan Daley Blind saat ini menjadi duet bek tengah. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul pula pertanyaan apakah Ajax nantinya bisa bermain dengan dua bek tengah berkaki kiri.

Presenter Jan Joost van Gangelen tiba-tiba melempar ide yang sangat menarik kepada para analis. “Mungkin PSV bisa mencoba mengetuk pintu Ajax. Jika dia benar-benar tersisih...”

Anco Jansen pun antusias. “Youri Baas ke PSV? Menurut saya itu bukan pemikiran yang aneh. Serius. Jan Joost tiba-tiba saja melontarkannya!”

Thijs Zwagerman juga ikut menanggapi. “Ini tentu tidak akan pernah terjadi, tetapi soal Baas, saya kadang bertanya-tanya klub luar negeri mana yang akan merekrutnya.”

Di Ajax, kontrak Baas masih berlaku hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, pemain berkaki kiri itu bernilai sekitar 20 juta euro.