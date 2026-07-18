"Yang Terbaik dalam Sejarah"... Piqué Mengabaikan Perselisihannya dengan Messi Menjelang Final Piala Dunia

Gerard Piqué, mantan bek Barcelona dan tim nasional Spanyol, memuji Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, dengan menyebutnya sebagai pemain terbaik dalam sejarah, menjelang pertandingan antara kedua tim di final Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina, besok Minggu, di Stadion MetLife, New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "ESPN" mengenai pertandingan tersebut, Piqué mengatakan: "Ini akan menjadi kisah yang luar biasa jika Messi berhasil memenangkan Piala Dunia dua kali berturut-turut, di saat orang-orang tidak mengira hal itu akan terjadi, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi."

Ia menambahkan: “Di Spanyol, kami sudah pernah memenangkannya pada tahun 2010, dan itu merupakan salah satu pengalaman terindah dalam karier saya; jika kami bisa memenangkannya lagi, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa.”

Mengenai cara bertahan menghadapi bintang Argentina tersebut, Piqué mengatakan: “Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah, dan tidak masalah apakah Anda menempatkan satu, dua, atau tiga pemain untuk mengawasinya, karena ia akan mencari cara untuk memberikan keunggulan bagi timnya, baik melalui gol, umpan kunci, maupun dengan membiarkan rekan setimnya bebas.”

Dia menambahkan: “Saya rasa timnas Spanyol harus bermain dengan gayanya sendiri, dan tetap setia pada gaya yang telah membawanya sampai di sini, yaitu tekanan tinggi, penguasaan bola, dan mengendalikan jalannya pertandingan.”

Dia melanjutkan: “Jika itu terjadi, Argentina akan mengalami kesulitan lebih besar dalam mempertahankan bola, dan jika Leo tidak berada di dekat kotak penalti, mungkin Spanyol akan memiliki keunggulan yang sedikit lebih besar.”

Pernyataan Piqué tentang Messi ini muncul meskipun hubungan di antara keduanya tegang dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kepergian bintang Argentina itu dari Barcelona pada 2021, di mana Messi meyakini bahwa mantan bek Spanyol tersebut merupakan salah satu pihak yang memicu kepergiannya.

Di sisi lain, mantan bek Barcelona itu mengutip contoh timnas Inggris, yang sempat unggul 1-0 atas Argentina, sebelum akhirnya mundur ke pertahanan, kebobolan dua gol di menit-menit akhir, dan tersingkir dari Piala Dunia di babak semifinal.

Piqué menjelaskan: “Inggris adalah contoh yang bagus. Dalam 55 atau 60 menit pertama, mereka mencetak gol pertama dan menguasai lapangan, sebelum akhirnya mundur ke belakang, dan saya rasa itu adalah kesalahan yang jelas.”

Dia menambahkan: "Timnas Spanyol tidak akan melakukan hal itu, karena mereka memiliki gaya bermain yang jelas, dan harus menjalani pertandingan dengan cara yang mereka kuasai."