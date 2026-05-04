Yang menarik: Willem van Hanegem mengkritik pemain terbaik Feyenoord

Willem van Hanegem bukanlah penggemar gaya permainan gelandang Feyenoord, Oussama Targhalline. Hal itu disampaikan De Kromme pada Senin dalam kolom mingguan yang ditulisnya untuk Algemeen Dagblad.

Feyenoord menang 1-2 atas Fortuna Sittard pada Minggu sore, setelah membalikkan keadaan di 15 menit terakhir pertandingan. Dengan demikian, tim asal Rotterdam ini hampir pasti lolos ke Liga Champions. Namun, menurut Van Hanegem, hal itu bukanlah alasan untuk bersuka cita.

“Jika kamu melihat permainannya, kamu melihat begitu sedikit hal yang membuatmu merasa butuh bertahun-tahun sebelum kita bisa mengalahkan lawan lagi,” kata Van Hanegem.

“Mengoper bola, mencari pemain ketiga, dan terus bergerak, saya sama sekali tidak melihatnya. Dan jangan bilang bahwa Feyenoord bermain bagus di bulan-bulan awal, karena itu juga tidak benar. Ya, mereka memang menang saat itu. Sama seperti saat melawan Fortuna Sittard, tapi itu saja, bukan?”

Menurut banyak orang, Targhalline adalah bintang utama Feyenoord pada Minggu lalu. Gelandang asal Maroko itu mendapat assist atas namanya setelah gol kemenangan Givairo Read, tetapi di Sittard ia terutama berperan penting dengan sejumlah intervensi.

Van Hanegem, bagaimanapun, tidak terkesan. “Targhalline memperlambat semua serangan, itu benar-benar tidak masuk akal saat ini.”

Para gelandang Feyenoord lainnya juga tak luput dari kritik. “Thijs Kraaijeveld adalah pemain yang bagus, tapi saat melawan Fortuna di lini tengah, dia memberikan segalanya kepada lawan dan kecepatan aksinya terlalu lambat. Luciano Valente dalam performa seperti ini tidak perlu dibawa ke Piala Dunia.”