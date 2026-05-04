Yang menarik: Heracles Almelo sudah melepas pemain yang akan berlaga di Piala Dunia

Heracles Almelo telah mengucapkan selamat tinggal kepada Ajdin Hrustic. Pemain asal Australia berusia 29 tahun itu telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama klub tersebut.

Hrustic, yang menjadi pemain inti sepanjang musim, sudah tidak masuk dalam daftar pemain Heracles saat melawan PEC Zwolle (kalah 1-0).

Setelah pertandingan, pelatih Ernest Faber mengonfirmasi kepada ESPN bahwa Hrustic tidak akan kembali. “Ajdin telah mengucapkan selamat tinggal kepada tim. Dia akan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Dia adalah pemain bagus yang akan meninggalkan klub.”

“Dia adalah duta bagi kami dan kami telah menyepakati beberapa hal bersama. Musim depan dia juga tidak akan ada di sini, jadi kami memberinya kebebasan dan dengan senang hati mendukungnya,” kata Faber.

Hrustic pun akan fokus pada Piala Dunia bersama Australia. The Socceroos akan bertanding di fase grup melawan Turki (14 Juni), Amerika Serikat (19 Juni), dan Paraguay (26 Juni). Pemain berpengalaman ini akan absen dalam pertandingan terakhir Heracles melawan Telstar (10 Mei) dan FC Groningen (17 Mei).

Selain itu, ada juga kabar baik seputar Heracles yang terdegradasi. Walid Ould-Chikh akan tetap bertahan di Heracles Almelo, asalkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Gelandang berusia 26 tahun ini akan diambil alih secara permanen dari Eintracht Braunschweig, demikian dikonfirmasi oleh sumber terpercaya kepada Voetbal International.