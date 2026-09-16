"Yang akan datang lebih berbahaya".. Vinicius Junior mengancam Atletico Madrid

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, melayangkan pesan bernada tantangan yang jelas kepada Atletico Madrid, beberapa hari jelang derbi ibu kota yang dinanti-nantikan. Ia menegaskan bahwa puasa golnya tidak akan berlangsung lama, dan bahwa ia punya lebih banyak hal untuk ditampilkan pada laga mendatang.

Vinicius Junior turut ambil bagian dalam kemenangan dramatis Real Madrid atas Elche dengan skor 3-2, dalam lanjutan pekan keenam Liga Spanyol. Namun, ia keluar dari pertandingan tanpa mencetak gol maupun assist, setelah menyia-nyiakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang laga.

Bintang asal Brasil itu mengalami nasib buruk yang kentara di depan gawang Elche, sebelum akhirnya digantikan oleh Jose Mourinho pada menit ke-68. Sementara itu, Real Madrid membutuhkan gol penentu dari Carlos Espi pada menit ke-90+1 untuk memenangkan pertandingan dan merebut tiga poin.

Bintang Real Madrid itu menulis melalui fitur "Story" di akun Instagram-nya: "Gol-golku akan segera kembali, aku tidak bisa menyia-nyiakan semua peluang ini! Hari Minggu akan ada lebih banyak lagi, hala Madrid".

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pesan Vinicius itu membawa janji yang tegas untuk kembali menggetarkan jala gawang, di saat Real Madrid bersiap menjalani salah satu laga terberatnya musim ini melawan sang rival, Atletico Madrid.

Real Madrid akan bertandang ke markas Atletico pada Minggu malam mendatang, di Stadion Metropolitano, dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Spanyol.

Setelah Vinicius hanya berkutat pada urusan assist dan pergerakan menyerang tanpa meninggalkan sentuhan golnya melawan Elche, tampaknya sang winger Brasil menjadikan derbi Madrid sebagai momen untuk memulihkan kehadirannya di depan gawang, setelah ia sendiri memilih untuk melayangkan pesan yang jelas jelang laga: masih ada lebih banyak lagi yang akan datang.

Baca juga:

Mbappe soal perebutan Ballon d'Or: Aku akan memilih diriku sendiri!