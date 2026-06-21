Yamal: Messi lebih unggul dari siapa pun... dan mustahil menirunya

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, menegaskan betapa sulitnya membandingkannya dengan Lionel Messi, legenda Barcelona.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "El País", Yamal mengatakan: "Ada tiga pemain yang menjaga saya, dan satu-satunya tempat di mana tiga pemain tidak bisa menjaga Anda adalah di lini tengah. Di sana ada banyak pemain, dan seiring berjalannya waktu, saya pada akhirnya akan bermain di sana, karena menjaga dengan tiga pemain di sayap sangat mudah, tapi di tengah mereka tidak bisa menjaga saya dengan cara itu."

Dia menambahkan: “Bermain hingga usia 40 tahun seperti Leo Messi? Mustahil, mustahil, mustahil. Mungkin saya bisa bermain, tapi di level ini, hal itu sangat, sangat, sangat sulit, dan Anda juga harus memiliki keinginan yang sangat besar. Bagi saya, dia yang terbaik dan terus membuktikannya; Messi memiliki keunggulan yang melebihi semua orang, dan usianya sudah 40 tahun.”

Dia melanjutkan: “Saya melihat diri saya jauh lebih baik daripada yang dilihat orang-orang. Saya tahu jalannya masih sangat panjang dan ada banyak hal yang harus saya perbaiki. Saya tahu orang-orang memandang saya seolah-olah inilah level saya dan sudah selesai, tapi semua kepercayaan diri yang saya miliki ini bisa saya manfaatkan untuk banyak hal. Saya ulangi, jalan di depan saya masih panjang, banyak yang harus saya perbaiki, dan masih banyak, banyak, dan banyak lagi sepak bola yang harus saya jalani; saya baru berusia 18 tahun.”

Dia melanjutkan: “Saya rasa ada dua cara memandang hidup; ada orang-orang yang menjalani kehidupan biasa lalu beralih ke kemewahan namun dengan tenang, lalu ada saya, yang memahami bahwa hidup ini harus dinikmati.”

Dia menyimpulkan: “Saya rasa orang-orang terlalu banyak memikirkan hal-hal seperti: apa yang akan terjadi jika saya melakukan ini, apa yang akan terjadi jika saya mengenal orang ini, apa yang akan terjadi jika hubungan ini berakhir, apa yang akan terjadi jika saya membeli barang ini lalu tidak menginginkannya lagi. Saya rasa ketika saya sudah tua nanti, saya tidak akan menghabiskan semua uang yang akan saya peroleh; saya mampu mewariskannya kepada anak-anak saya, dan pada saat yang sama, menikmati hidup, karena hidup memang harus dinikmati.”