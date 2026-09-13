Persaingan memperebutkan Ballon d'Or 2026 kali ini datang lebih menegangkan dari sebelumnya, dan atmosfernya sudah mulai memanas sejak dini, terutama antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Yamal, bintang Barcelona, berbicara dalam program El Mundo de Valdano melalui Movistar, dalam sebuah wawancara yang akan dipublikasikan pada Jumat mendatang, dan kali ini ia mungkin lebih terang-terangan mengenai pemain yang menurutnya layak memenangi Ballon d'Or.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Yamal, yang mengatakan, "Kepada siapa aku akan memberikan Ballon d'Or? Aku dengan jujur percaya bahwa mungkin hanya ada dua pemain yang merupakan yang terbaik di dunia, tetapi akulah yang layak meraihnya tahun ini."

Ia menegaskan, "Bagiku, aku dan Kylian Mbappe adalah dua pemain terbaik, dan siapa pun yang menonton pertandingan-pertandingan tahu itu."

Di sisi lain, Mbappe mengatakan beberapa hari lalu, "Aku selalu berpendapat bahwa Ballon d'Or seharusnya memberi penghargaan kepada pemain yang berbeda. Tentu ada aspek kolektif, dan itu penting, karena sepak bola adalah olahraga tim. Namun, ini adalah penghargaan individu."

Mbappe lebih tegas ketika berbicara tentang musimnya, dengan mengatakan, "Aku rasa tahun ini aku mempersembahkan hal-hal yang berbeda. Karena itulah aku menilai bahwa aku bisa memenangi Ballon d'Or."

Yamal bersenjatakan pencapaian meraih gelar Piala Dunia bersama timnas Spanyol, di samping merebut gelar Liga Spanyol bersama Barcelona, sedangkan Mbappe meledak dalam urusan mencetak gol di Piala Dunia dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut.

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