Yamal mengomentari perselisihan Ronaldo dan impian masa kecilnya

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, mengatakan bahwa ia berharap dapat mewujudkan mimpinya untuk meraih gelar Piala Dunia bersama La Roja.

Timnas Spanyol berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menang telak 3-0 atas Austria, dan akan menghadapi Portugal dalam laga yang diprediksi sengit di babak 16 besar.

Yamal menambahkan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh akun DAZN di platform X, “Tidak ada yang lebih baik dari Piala Dunia. Ketika seorang anak bermimpi bermain sepak bola, ia bermimpi bermain bersama tim nasional negaranya dan berlaga di Piala Dunia, dan inilah saya sekarang.”

Ia melanjutkan, “Saya berfokus untuk terus melaju ke babak berikutnya dan mewujudkan impian saya untuk memenangkan Piala Dunia bersama Spanyol.”

Ia menegaskan, “Saya baik-baik saja, sudah pulih sepenuhnya dan siap 100%. Saya siap bermain kapan pun pelatih membutuhkan saya. Tentu saja, saya harus terus beristirahat dan menjaga diri, tapi saya benar-benar siap.”

Dia menambahkan, “Apakah kamu ingin bermain melawan Cristiano? Tentu saja akan menjadi kehormatan bagi saya untuk bermain melawan Ronaldo, tetapi yang ada di pikiran saya hanyalah memenangkan pertandingan ini.”