Lamine Yamal, bintang Barcelona, melayangkan pesan sindiran kepada Real Madrid terkait keluhan Los Blancos atas keputusan wasit pada musim ini.

Yamal ditanya dalam konferensi pers menjelang laga Barcelona melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa, "Apakah kalian memperkirakan tahun yang penuh gejolak karena Real Madrid sudah mengeluhkan wasit?" Ia menjawab, "Jika mereka tidak menang selama dua tahun, itu masalah mereka. Kami senang dengan kepemimpinan wasit. Pertanyaan ini untuk mereka. Saya juga melihat mereka senang."

Perlu diingat bahwa Barcelona meraih gelar Liga Spanyol dalam dua musim terakhir dengan mengalahkan Real Madrid.

Barcelona menempati puncak klasemen Liga Spanyol pada musim ini dengan 12 poin, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga dengan 9 poin.

Yamal menambahkan, berbicara tentang Xavi Hernandez, pelatih Belanda, "Dia pelatih yang hebat. Saya sangat menyayanginya, dan saya berharap segalanya berjalan baik untuknya, kecuali saat melawan Spanyol."

Perlu diingat bahwa Xavi adalah orang pertama yang memberi Yamal kesempatan bermain bersama tim utama Barcelona.



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