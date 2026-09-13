Persaingan memperebutkan Ballon d'Or 2026 kali ini datang lebih menarik dari sebelumnya, dan atmosfernya sudah mulai memanas sejak dini, terutama antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Yamal, bintang Barcelona, berbicara dalam program El Mundo de Valdano melalui Movistar, dalam sebuah wawancara yang akan ditayangkan Jumat mendatang, dan kali ini ia mungkin lebih terang-terangan soal pemain yang menurutnya layak memenangkan Ballon d'Or.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Yamal, yang mengatakan, "Kepada siapa saya akan memberikan Ballon d'Or? Saya jujur percaya bahwa mungkin hanya ada dua pemain yang merupakan yang terbaik di dunia, tetapi saya layak mendapatkannya tahun ini."

Ia menegaskan, "Bagi saya, saya dan Kylian Mbappe adalah dua pemain terbaik, dan setiap orang yang menonton pertandingan tahu itu."

Di sisi lain, beberapa hari lalu Mbappe mengatakan, "Saya selalu berpikir bahwa Ballon d'Or harus memberi penghargaan kepada pemain yang berbeda. Tentu saja ada aspek kolektif, dan itu penting, karena sepak bola adalah olahraga tim. Tetapi ini adalah penghargaan individu."

Mbappe lebih tegas ketika berbicara tentang musimnya, dengan mengatakan, "Saya rasa tahun ini saya mempersembahkan hal-hal yang berbeda. Karena itulah saya melihat bahwa saya bisa memenangkan Ballon d'Or."

Yamal berbekal pencapaian meraih trofi Piala Dunia bersama timnas Spanyol, di samping merebut gelar Liga Spanyol bersama Barcelona, sementara Mbappe meledak dalam produktivitas gol di Piala Dunia dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut.

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