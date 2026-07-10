Yamal memuji Ronaldo: Mirip "Brad Pitt"

Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol U-21, mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap Cristiano Ronaldo meskipun timnas negaranya berhasil menyingkirkan Portugal dari Piala Dunia 2026 beberapa hari yang lalu.

Dalam wawancara dengan media, Yamal mengatakan: “Karismatik itu ketika seseorang masuk ke suatu tempat, dan Anda langsung merasa kehadirannya berbeda dari yang lain,” sambil menegaskan bahwa beberapa tokoh memiliki pengaruh luar biasa begitu mereka muncul.

Pemain muda Barcelona itu menambahkan: “Seperti saat kamu melihat seorang bintang di film dan berkata: ‘Wah! Seperti Brad Pitt,’” sebelum menekankan bahwa deskripsi tersebut lebih cocok untuk Ronaldo daripada pemain sepak bola lainnya.

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Yamal melanjutkan: “Dalam sepak bola, Cristiano adalah contoh terbaik dari karisma,” sebagai pujian yang jelas atas status yang dimiliki kapten Portugal itu baik di dalam maupun di luar lapangan.

Pernyataan Yamal ini memiliki arti khusus, karena ia pernah berhadapan dengan Ronaldo saat membela timnas Spanyol, dan merupakan salah satu pemain timnas Spanyol yang mengalahkan Portugal serta menyingkirkan “Para Pelaut” dari Piala Dunia, dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga paling menonjol di turnamen tersebut.

Meskipun ada perbedaan usia yang cukup besar antara kedua bintang tersebut, Yamal menegaskan rasa hormatnya yang besar kepada Ronaldo, dengan menyebutkan bahwa pengaruhnya melampaui gol dan angka-angka, hingga mencakup kehadiran, kepribadian, dan kemampuannya untuk menonjol di mana pun ia berada.