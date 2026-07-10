Yamal Bergabung dengan Bouadi dan Pelé dalam Daftar Bersejarah Piala Dunia

Lamine Yamal mencatatkan prestasi bersejarah baru, setelah menjadi pemain termuda ketiga yang tampil dalam pertandingan perempat final Piala Dunia, dalam laga antara Spanyol melawan Belgia, hari Jumat ini, di ajang Piala Dunia 2026.

Yamal bermain dalam pertandingan ini pada usia 18 tahun dan 362 hari, sehingga menempati posisi ketiga dalam daftar historis pemain termuda yang pernah tampil di babak perempat final Piala Dunia.

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Di atas Yamal terdapat legenda Brasil Pelé, yang bermain pada usia 17 tahun dan 239 hari di Piala Dunia 1958, serta pemain Maroko Ayoub Bouadi, yang tampil pada usia 18 tahun dan 280 hari di edisi saat ini.

Timnas Spanyol lolos ke perempat final Piala Dunia setelah menang mudah atas Austria (3-0) di babak 32 besar, lalu meraih kemenangan dramatis atas Portugal (1-0) di babak 16 besar.



