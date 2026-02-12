"Ya, Pak, saya bisa menari" - Lirik lagu perayaan Skotlandia dan mengapa lagu itu menjadi lagu kebangsaan

Skotlandia kembali berpartisipasi dalam turnamen besar untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun ketika mereka memastikan tempat mereka di Euro 2020, dan Tartan Army segera mengadopsi lagu kebangsaan tidak resmi.

Ketika David Marshall menggagalkan penalti Aleksandar Mitrovic untuk membuka jalan ke Kejuaraan Eropa, seluruh negara bersorak dengan lagu 'Yes Sir, I Can Boogie'. Marshall sendiri mendapatkan lagu penghormatan, tetapi hits disko Baccara tahun 1977 lah yang akan paling menonjol di Hampden Park dan di tempat lain dalam beberapa tahun ke depan.

Jadi, jika Anda sedang menghafal liriknya menjelang Piala Dunia 2026 atau sekadar penasaran tentang apa yang dimaksud, GOAL menghadirkan semua detail tentang lagu kebangsaan tak resmi Skotlandia

Lirik 'Yes Sir, I Can Boogie'

Mister

Mata Anda penuh dengan keraguan

Tentu membuatku penasaran

Apakah Anda tahu apa yang Anda cari

Umm, sayang

Aku ingin menjaga reputasiku

Aku adalah sensasi

Coba aku sekali, kamu akan memohon lebih

Ooooh!

Ya, Pak, aku bisa menari

Tapi saya butuh lagu tertentu

Aku bisa menari, boogie-boogie* sepanjang malam!

Ya, Pak, aku bisa menari boogie Jika kamu tinggal, kamu tidak akan salah

Saya bisa menari, boogie-boogie sepanjang malam!

Tidak, Pak,

Saya tidak terlalu ingin berbicara

Tidak juga berjalan

Anda ingin tahu apakah saya bisa menari...

Ya, Pak,

Sudah saya katakan di bait pertama

Dan di bagian chorus

Tapi aku akan memberimu satu kesempatan lagi...

Ooooh!

Ya, Pak, saya bisa menari

Tapi aku butuh lagu tertentu

Aku bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ya, Pak, saya bisa menari Jika Anda tinggal, Anda tidak akan salah

Saya bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ooooh!

Ya, Pak, aku bisa menari

Tapi saya butuh lagu tertentu

Saya bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ya, Pak, saya bisa menari boogie Jika Anda tinggal, Anda tidak akan salah

Saya bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ooooh!

Ya, Pak, aku bisa menari

Tapi saya butuh lagu tertentu

Saya bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ya, Pak, saya bisa menari boogie Jika Anda tinggal, Anda tidak akan salah

Saya bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ooooh!

Ya, Pak, saya bisa menari

Tapi saya butuh lagu tertentu

Saya bisa menari, menari-menari sepanjang malam!

Ya, Pak, saya bisa menari Jika Anda tinggal, Anda tidak akan salah

Saya bisa menari boogie, boogie-boogie sepanjang malam!

*kadang-kadang dinyanyikan 'boogie-woogie'

Mengapa penggemar Skotlandia menyanyikan 'Ya, Pak, Saya Bisa Menari'?

Penggunaan 'Ya, Pak, Saya Bisa Menari' awalnya sebagai penghormatan kepada bek Aberdeen, Andrew Considine, setelah ia ikut serta dalam video lelucon lagu tersebut di pesta lajangnya.

Considine merupakan bagian dari skuad Skotlandia yang lolos ke Euro 2020, dan lagu tersebut dengan cepat menjadi hits di ruang ganti sebelum video para pemain merayakannya menjadi viral.

Ikon Dons tersebut berada di tengah-tengah nyanyian dan tarian, bersama Scott McTominay, Andrew Robertson, dan Kieran Tierney. Sayangnya, John McGinn dan Ryan Christie absen dari "boogie" tersebut untuk menjalani tes doping yang diwajibkan UEFA.

Para penggemar menyambut lagu yang catchy ini, dan saluran media sosial resmi Skotlandia bahkan mempromosikan playlist Spotify yang menampilkan lagu tersebut untuk para pendukung menjelang pertandingan.

Siapa Baccara?

Baccara adalah nama duo penyanyi Spanyol Mayte Mateos dan Maria Mendiola, yang menyanyikan lagu hit tahun 1977 'Yes Sir, I Can Boogie'.

Grup ini memiliki empat album studio, termasuk album debut yang berjudul sama dan album-album berikutnya, Light My Fire, Colours, dan Bad Boys.

Yes Sir, I Can Boogie adalah lagu hits terlaris mereka, mencapai peringkat No 1 di chart singel di berbagai negara, termasuk Inggris, Irlandia, Jerman Barat, dan Belanda.

Apa lagu kebangsaan sepak bola resmi Skotlandia?

Flower of Scotland adalah nama lagu kebangsaan sepak bola resmi Skotlandia. Lagu ini ditulis oleh musisi folk Roy Williamson, yang pernah tampil dalam band The Corries.

Lagu ini, yang juga digunakan oleh tim rugby union Skotlandia, dimainkan sebelum pertandingan internasional, seperti biasa, dan kadang-kadang dibawakan selama pertandingan.

Meskipun lagu kebangsaan resmi Skotlandia tetap lagu kebangsaan Inggris Raya - God Save the King - Flower of Scotland telah menjadi lagu kebangsaan de facto.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Baca lebih lanjut tentang Flower of Scotland

