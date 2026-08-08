Xavi Simons melihat pada Sabtu malam bagaimana sahabat baiknya, Édouard Michut, menyakiti PSV pada detik-detik terakhir. Gelandang Fortuna Sittard itu mencetak gol 2-2 dengan cara yang indah pada masa injury time, setelah itu Simons langsung angkat bicara di X.

Gol Michut itu juga langsung memunculkan reaksi dari Xavi Simons. Keduanya sudah saling mengenal selama bertahun-tahun dan menjadi sahabat dekat sejak periode bersama di akademi Paris Saint-Germain.

Michut dan Simons sama-sama menimba ilmu di akademi klub raksasa Prancis tersebut. Meski pada akhirnya di Paris mereka harus puas hanya dengan beberapa menit bermain di tim utama, persahabatan mereka tetap terjalin setelah kepergian mereka.

Bahwa keduanya masih sangat akrab juga terbukti tahun lalu. Simons dan Michut saat itu pergi berlibur bersama dan sejak saat itu terlihat menjaga hubungan yang baik.

Simons pun tidak bisa menahan diri untuk bereaksi setelah Michut menyakiti PSV pada fase akhir laga. “Édouard Michut, jangan lawan PSV saya dong,” tulis pemain internasional Belanda itu beberapa menit setelah gol tersebut di X, diikuti beberapa emoji.

Gol penyeimbang dari Michut, cukup menarik, lahir setelah periode panjang tanpa pertandingan. Pemain Prancis itu harus menepi selama empat bulan karena cedera dan akibatnya juga melewatkan seluruh pramusim Fortuna.

Kurangnya ritme pertandingan itu tampaknya tidak mengganggu Michut. Dengan gol indahnya pada masa injury time, ia tetap menghadirkan satu poin untuk Fortuna dan mencegah PSV melanjutkan start musim sempurnanya.

Simons sendiri juga bergelut dengan masalah cedera. Gelandang Tottenham Hotspur itu harus melewatkan Piala Dunia karena cedera lutut parah dan besar kemungkinan masih akan absen selama berbulan-bulan.







