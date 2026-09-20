Xavi memicu iritasi besar pada Kraay: "Ini benar-benar luar biasa..."

Xavi bahkan belum memulai periode internasional pertamanya sebagai pelatih tim nasional Belanda, tetapi di ESPN sudah terdengar kritik keras terhadap salah satu pilihan pelatih asal Catalunya itu. Hans Kraay junior tak habis pikir hampir semua sesi latihan tim nasional digelar secara tertutup dan dalam Goedemorgen Eredivisie menyebut hal itu sebagai peluang besar yang terlewatkan.

Xavi ditunjuk pada Agustus sebagai pelatih tim nasional dan untuk periode internasional pertamanya memanggil 26 pemain. Belanda akan memainkan empat pertandingan di Nations League dalam beberapa pekan ke depan.

Kraay justru ingin melihat dari dekat bagaimana pelatih asal Spanyol itu bekerja pada periode ini. "Tidak ada yang tahu dia pelatih seperti apa, bagaimana dia melatih, dan apa yang dia latih. Apakah dia sosok yang sangat menekan atau justru pelatih yang merangkul pemain? Kami tidak tahu."

Menurut Kraay, ada tiga belas sesi latihan dalam agenda dua pekan ke depan, tetapi tidak satu pun yang sepenuhnya terbuka. "Entah tertutup, atau tertutup, atau Anda boleh melihat seperempat jam. Saya benar-benar menganggap ini tidak masuk akal," omel analis ESPN itu.

"Dari ketiga belas sesi latihan itu, beberapa hanya dibuka seperempat jam, dan yang Anda lihat cuma pemanasan, rondo, dan mungkin permainan kejar-kejaran. Setelah itu Anda melihat pelatih tim nasional berdiri dengan tangan di belakang punggung."

Kraay menilai KNVB dengan begitu bukan hanya mengecewakan media, tetapi terutama para suporter. "Saya rasa ini peluang yang sangat terlewatkan oleh KNVB. Terutama bagi orang tua dengan anak-anak kecil yang datang ke tim nasional Belanda. Bahwa sebagai pesepakbola kecil berusia sepuluh, sebelas, atau dua belas tahun dengan mengenakan jersey Oranje, Anda tidak bisa melihat semua pahlawan favorit Anda dan pelatih tim nasional yang baru, menurut saya itu peluang yang luar biasa terlewatkan."

Sjoerd Mossou sangat sependapat dengan kritik Kraay dan menunjukkan bahwa menurutnya tim nasional Belanda menempati posisi yang berbeda dibanding sebuah klub. "Di klub, sudah bertahun-tahun menjadi tren bahwa semuanya tertutup, tetapi untuk tim nasional Belanda tetap berlaku hal yang berbeda. Anda mewakili negara dan pada dasarnya menjadi bagian dari negara itu. Karena itu, latihan-latihan itu sesekali memang harus dibuka," ujar jurnalis tersebut.