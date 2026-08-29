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Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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Wydad Resmi Perkuat Skuad dengan Transfer Baru

Transfers
Wydad Casablanca
Botola Pro
Maroko

Siapa dia?

Klub Wydad Athletic mengumumkan, pada hari Sabtu ini, secara resmi telah merekrut penyerang Sofiane Hitli yang datang dari klub Belanda, Telstar, untuk memperkuat skuad tim pada bursa transfer musim panas sebagai persiapan menghadapi musim mendatang.

Menurut pengumuman Wydad, Hitli menandatangani kontrak berdurasi dua musim, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, sehingga menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan skuad tim merah dalam rangka persiapan menyambut musim baru.

Pengumuman resmi kesepakatan ini datang beberapa hari setelah kedua belah pihak mendekati tercapainya kesepakatan akhir, di mana sejumlah detail kontrak kecil sempat menunda penuntasan kepindahan pemain, sebelum akhirnya rampung dan kesepakatan diumumkan secara resmi.

Hitli sebelumnya membela panji-panji Telstar Belanda sepanjang musim lalu, dan berhasil turut andil bersama tim dalam meraih promosi ke Liga Utama Belanda, sebelum memutuskan untuk menjalani petualangan baru dan kembali ke Maroko melalui pintu Wydad.

Wydad terus melanjutkan pergerakannya di bursa transfer musim panas untuk memperkuat daftar pemainnya dengan elemen-elemen yang mampu bersaing di kancah lokal maupun kontinental, seiring ambisi klub untuk tampil lebih kuat pada musim mendatang.

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