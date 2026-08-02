Dalam langkah yang bertujuan memperkuat pengalaman dan stabilitas di dalam skuadnya, Wydad Athletic resmi mengumumkan kembalinya mantan kaptennya, Yahya Jabrane, ke Rumah Merah, berdasarkan kontrak berdurasi satu musim, sebagai bagian dari strategi tim untuk memperkuat barisan menjelang dimulainya kompetisi mendatang.

Menurut situs Maroko "Al-Botola", klub bersejarah Maroko tersebut menyatakan sambutan hangatnya atas kembalinya Jabrane, dengan bertumpu pada pengalaman panjangnya serta pemahaman mendalamnya akan atmosfer dan budaya tim, demi menambahkan nilai nyata bagi kelompok ini dan membantunya meraih ambisi yang dicita-citakan serta menyenangkan para pendukung setia.

Berkas perpanjangan kontrak

Dalam kaitan yang sama, dewan direksi baru Wydad Athletic menempatkan berkas perpanjangan kontrak sejumlah pilar utama tim di puncak prioritas mendesaknya, terutama kiper El Mehdi Benabid dan bek kanan Mohamed Moufid, yang kontraknya dengan klub akan berakhir pada penghujung musim mendatang.

Manajemen Merah berupaya keras untuk menuntaskan berkas keberlanjutan kedua pemain tersebut secepat mungkin, guna menghindari keduanya memasuki tahap yang secara hukum memungkinkan mereka bernegosiasi secara bebas dengan klub-klub pesaing, yang dapat membuat tim kehilangan elemen-elemen kunci tanpa kompensasi finansial.

Para pendukung Wydad menantikan dengan penuh antusias hasil negosiasi yang tengah berlangsung antara kedua belah pihak, terutama menyangkut masa depan kiper El Mehdi Benabid, yang tampil sebagai salah satu bintang tim yang paling menonjol dan bersinar sepanjang musim lalu, serta kini memiliki tempat istimewa di hati para pendukung.

Perekrutan berkualitas

Dalam konteks yang sama, Wydad sebelumnya telah mengungkapkan, pada Sabtu lalu, perekrutan 3 pemain baru ke dalam skuadnya, terutama kiper Rachid Ghanimi yang datang dari FUS Rabat dengan kontrak berdurasi 3 musim penuh, di samping Ayman El Hassouni dan Hamza Jannat Allah, dalam kerangka rencana menyeluruh untuk meremajakan tim dan memperkuat kemampuan kompetitifnya di segala lini.

Pergerakan aktif di bursa transfer ini mencerminkan keinginan manajemen baru untuk membangun tim yang seimbang, memadukan pengalaman dan darah muda, mampu bersaing dengan kuat di seluruh kompetisi domestik maupun kontinental, serta meraih gelar-gelar yang dinanti-nantikan dengan tidak sabar oleh para pendukung setia.