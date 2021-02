Pegulat WWE Jeff Hardy: James Rodriguez Transfer Terbaik Everton

Pegulat terkenal WWE Jeff Hardy melontarkan pernyataan menarik. Ia mengaku sebagai fans Everton sekaligus memuji bintang lini tengah The Toffees, James Rodriguez.

Hal itu diungkapkan Hardy dalam cuitan di akun Twitter-nya, @JEFFHARDYBRAND, pada Jumat (12/1) yang diunggah ulang oleh Everton.

Selain menyatakan diri sebagai fans Everton, Hardy menyebut Rodriguez adalah rekrutan terbaik The Toffees pada bursa transfer musim panas ini.

Rodriguez didatangkan Everton dari Real Madrid secara gratis. Gelandang asal Kolombia itu memang mampu berikan pengaruh plus sumbangan lima gol dan tiga assist di Liga Primer Inggris sejauh ini. Skuad arahan Carlo Ancelotti tersebut pun nangkring di urutan ketujuh dengan baru menjalani 21 laga.

Bukan hanya untuk kepentingan komersial, Hardy nyatanya memang pendukung Everton. Pemilik ‘smack’ Swanton Bomb itu menjadi satu di antara sejumlah pegulat WWE yang juga mendukung klub asal kota Liverpool itu.

Drake Maverick adalah pendukung lama Everton, sementara Fandango dan Daniel Bryan juga telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada The Toffees.

@jamesdrodriguez was the signing of the summer, of course I’m an @everton man. pic.twitter.com/NH3BwPsNFV