Wouter Goes memancing kemarahan rekan setimnya sendiri: "Bersikaplah normal saja"

Thom van Bergen tidak menyukai gaya bermain Wouter Goes, demikian disampaikan striker FC Groningen dalam wawancaranya dengan Dagblad van het Noorden.

Kepada DvhN penyerang asal Groningen itu ditanya soal lawan tersulitnya. Dalam jawabannya, Van Bergen pertama-tama menyebut Lutsharel Geertruida. “Dia sangat cepat dan kuat.”

Setelah itu, dia juga menyebut nama Goes dan Nick Verschuren (Sparta). “Mereka banyak sekali berbicara kepada Anda selama pertandingan, meski justru itu membuat saya makin termotivasi untuk mencetak gol.”

“Setelah pertandingan melawan Goes, lengan saya penuh memar,” lanjut Van Bergen tentang bek AZ itu.

“Apakah saya suka itu? Tidak, menurut saya itu tidak perlu. Pada pekan berikutnya saya melihatnya di Jong Oranje, lalu saya memperlihatkan lengan saya kepadanya dengan semua memar itu,” lanjutnya.

“‘Hal seperti itu terjadi dalam pertandingan,’ katanya saat itu. Menurut saya itu terlalu mudah. Lalu saya harus begitu saja melupakannya? Bersikaplah normal,” tutup Van Bergen tentang rekan setimnya di Jong Oranje.

Secara total, Goes dan Van Bergen sudah tujuh kali berada di lapangan bersama untuk Belanda. Dalam periode itu, mereka bermain bersama selama 324 menit.