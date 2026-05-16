Wouter Goes buka-bukaan: 'Aku benar-benar jadi gila'

Wouter Goes mengenang final piala tahun 2025 dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Bek AZ berusia 21 tahun itu mengaku telah melampiaskan emosinya sepenuhnya dalam pertandingan final yang berakhir dengan kekalahan melawan Go Ahead Eagles, demikian ia katakan kepada De Telegraaf.

Goes, yang berasal dari Amsterdam, mengisi dua halaman di surat kabar pagi hari Sabtu. Kekalahan di final piala itu menjadi sorotan utama dalam wawancara tersebut.

“Saya benar-benar kehilangan kendali. Segalanya menjadi gelap di depan mata saya dan saya hanya berpikir untuk terus maju,” kenang pemain timnas junior ini.

Goes kemudian mulai memperbaiki dirinya dan menunjukkan kemajuan. Ia pun bangga dengan kemenangan di final piala 2026 melawan NEC Nijmegen.

“Saya tahu bahwa semua orang di lapangan mengolok-olok saya, tetapi saya tidak membiarkan diri saya terpancing. Saya tetap tenang. Itu adalah kemenangan atas diri saya sendiri, karena setahun yang lalu saya pasti akan bereaksi berbeda.”

Goes tampaknya sedang menjalani minggu-minggu terakhirnya sebagai pemain AZ. Kontraknya masih berlaku hingga pertengahan musim panas 2028 dan memperpanjang kontrak bukanlah pilihan utamanya.

Menurut Transfermarkt, Goes saat ini bernilai 15 juta euro. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia telah memainkan 123 pertandingan resmi untuk AZ.