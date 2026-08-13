Wouter Goes buka-bukaan di Cor Potcast soal kebiasaannya dalam sesi latihan di AZ. Bek tersebut menyatakan bahwa pada momen-momen itu ia bermain lebih tenang dibandingkan saat bertanding, tetapi juga mengakui bahwa pernah terjadi 'cekcok kecil' dengan rekan setim, termasuk mantan rekan setim.

Goes kerap memicu frustrasi dan kemarahan dari lawan-lawannya, yang menuduhnya bermain kasar. Bek asal Amsterdam berusia 22 tahun itu mengakui bahwa ia memang tidak alergi dengan perilaku semacam itu, meski mengatakan dirinya adalah pribadi yang berbeda saat latihan.

"Tidak, saat latihan saya sebenarnya jauh lebih tenang. Kalau Anda menanyakannya kepada rekan-rekan setim saya, mereka akan mengatakan hal yang sama. Dalam latihan saya tetap agresif, tetapi saya tidak langsung menginjak kaki rekan setim saya atau semacamnya."

Sejumlah rekan setim justru memintanya untuk tetap menampilkan gaya bermain khasnya dalam latihan. "Dengan (Lequincio, red.) Zeefuik selalu menyenangkan saat latihan, karena dia juga ingin saya mendorongnya. Itu selalu menjadi pertarungan yang menyenangkan."

Zeefuik dipinjamkan ke Heracles Almelo pada musim lalu, dan bertemu Goes ketika laga tandang melawan AZ masuk agenda. Keduanya terlibat duel-duel panas dan setelah pertandingan Zeefuik menolak menjabat tangan Goes.

"Bagi saya, pertandingan berbeda dengan latihan," lanjut Goes. "Saat itu saya akan memberinya lebih banyak perhatian. Saya tidak melihatnya sebagai teman saya, tidak. Saya benar-benar melihatnya sebagai lawan saya. Jadi saya tidak akan menganggapnya sebagai teman."

Goes tahu bahwa lawan-lawannya kerap masih sangat emosional setelah laga usai. "Saya rasa itu juga yang terjadi dengan Zeefuik. Dia mungkin berpikir: apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah kami hanya teman?"

"Dengan Mexx Meerdink, omong-omong, saya juga punya banyak cekcok kecil saat masih di level junior. Dia selalu sangat agresif. Saya beberapa kali sampai berhadap-hadapan kepala dengan dia saat latihan. Dia juga bisa seperti itu kalau benar-benar sedang panas."

"Saya pikir mereka sangat menyukainya," jawab Goes kemudian saat ditanya bagaimana menurutnya rekan-rekan setimnya memandang 'aspek itu' dari permainannya. "Tetapi mereka juga senang karena mereka sendiri bukan seperti itu. Saya memang merasa: seseorang di tim harus seperti itu."

"Anda membutuhkan seseorang yang agresif," kata Goes, yang pada akhirnya ditanya apakah ia menyesali sesuatu. "Saya sungguh percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Saya juga bisa berkembang lewat semua yang telah saya lalui. Jadi sebenarnya tidak ada yang saya sesali," pungkas Goes.

Bek tengah itu mengawali musim dengan sangat baik lewat kemenangan atas PSV di Johan Cruijff Schaal (0-4) dan kemenangan 2-0 atas ADO Den Haag pada pekan pertama Eredivisie. Pada kedua laga itu, ia bermain penuh sepanjang pertandingan.