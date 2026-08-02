Wouter Burger menunjukkan kelasnya pada Sabtu dalam laga uji coba TSG Hoffenheim melawan Karlsruher SC. Lewat tendangan bebas indah, ia membuka skor dalam duel yang akhirnya dimenangi 3-0 tersebut.

Burger sejak kepindahannya ke Hoffenheim pada musim panas 2025 langsung berkembang menjadi kekuatan utama. Gelandang itu pada musim pertamanya di Bundesliga langsung mencetak lima gol dan menyumbang sembilan assist.

Jika tanda-tandanya tidak menipu, Burger juga akan menunjukkan diri musim depan sebagai salah satu pemain terpenting dalam tim asuhan pelatih Christian Ilzer.

Pada menit ke-13, Burger melengkungkan bola dari jarak sekitar 25 meter dengan indah ke sudut atas gawang. Dengan itu, mantan pemain Feyenoord berusia 25 tahun tersebut memimpin Hoffenheim menuju kemenangan di laga uji coba ini. Setelah gol 1-0, Bambasé Conté dan Umut Tohumcu juga ikut mencatatkan nama di papan skor.

Berbeda dengan Burger, Mats Rots yang didatangkan dari FC Twente memulai laga dari bangku cadangan. Bek kiri itu masuk setelah jeda sebagai pengganti Bernardo dan bermain pada setengah jam terakhir.

Hoffenheim mengakhiri musim lalu dengan impresif di posisi kelima dan dengan demikian lolos ke Liga Europa. Selisih dengan VfB Stuttgart di peringkat keempat, yang akan tampil di Liga Champions, hanya satu poin.

Hoffenheim cukup aktif dan selain Rots juga mendatangkan Nathan De Cat (Anderlecht, 18,5 juta), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg, 10), Catejan Lenz (VfL Bochum, 10), dan Alessandro Vogt (St. Gallen, 2,7) ke Bundesliga.