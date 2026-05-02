Wouter Bouwman langsung setelah pertandingan Ajax vs PSV: 'Dia akan hengkang dari klub'

Ajax dan PSV bermain imbang 2-2 pada Sabtu malam dalam pertandingan yang menegangkan, di mana terutama fase akhir pertandingan menghadirkan aksi seru. Pemain pengganti Myron Boadu sepertinya akan menjadi penentu kemenangan dengan golnya yang membuat skor menjadi 1-2, namun di menit-menit akhir tambahan waktu, segalanya tetap berbalik buruk bagi tim asal Eindhoven. Setelah pertandingan, sang penyerang berbicara secara terbuka dengan Hans Kraay junior mengenai golnya dan situasinya.

Bagi Boadu – yang musim panas lalu menandatangani kontrak satu tahun dengan PSV – golnya menjadi pelepas penat setelah periode sulit tanpa mencetak gol. Saat ditanya bagaimana rasanya menjadi penyerang yang tidak mencetak gol, ia jujur: “Membosankan, ya, sangat membosankan. Saya hanya menunggu kesempatan saya, tetapi pada akhirnya, jika Anda seorang penyerang di PSV, gol diharapkan. Meskipun saya tidak mendapat banyak menit bermain.”

Penyerang tersebut mengatakan bahwa ia cukup mampu melepaskan tekanan itu di luar lapangan. “Saat saya turun dari lapangan, saya juga cepat melupakannya. Saya punya pacar yang menyenangkan di rumah. Orang tua saya luar biasa, jadi saya cepat melupakannya.”

Boadu kecewa dengan kehilangan poin di menit-menit akhir di Amsterdam. “Tentu saja saya merasa sedikit berbeda, tapi tetap saja: kami tidak perlu bermain imbang hari ini melawan Ajax. Saya pikir kami sudah punya cukup peluang untuk mencetak gol ketiga. Saya juga. Jadi ya, memang menyebalkan bahwa gol itu tercipta di menit terakhir.”

Masa depannya juga menjadi pembicaraan, mengingat Boadu akan bebas transfer setelah musim ini. “Saya tidak tahu sebenarnya, Hans. Saya harus memikirkannya dengan baik. Berbicara dengan PSV, melihat apa saja opsi yang ada.”

“Saya rasa saya memiliki kualitas untuk PSV. Orang-orang mungkin tidak setuju, tapi saya yakin begitu. Jika Anda cedera di pertandingan kedua dan tidak ikut dalam persiapan, Anda akan memulai dengan ketertinggalan. Saya belum sepenuhnya bisa mengatasinya, tapi semua orang tahu apa yang bisa saya lakukan.”

Pembawa acara Wouter Bouwman dari De Eretribune menarik kesimpulan yang menarik di studio setelah wawancara: "PSV memiliki opsi perpanjangan kontrak, tetapi sepertinya mereka sudah memberi tahu dia bahwa mereka tidak akan menggunakan opsi tersebut." Menurut pembawa acara ESPN tersebut, Boadu tampaknya sudah bersiap untuk hengkang tanpa biaya transfer.