Wout Weghorst terlihat kesal setelah hasil imbang 2-2 FC Twente melawan Ferencváros pada babak kualifikasi Liga Europa. Striker itu antara lain sempat terlibat cekcok dengan seorang pemain dari lawan asal Hungaria tersebut.

Weghorst setelah peluit akhir berbunyi, bersama Ramiz Zerrouki, langsung menghampiri wasit Viktor Kopievsky untuk meminta penjelasan. "Wasit benar-benar tidak melakukan semuanya dengan tepat. Seharusnya ada tambahan satu menit, dan beberapa tendangan sudut di sana-sini. Tetapi hari ini bukan karena wasit," kata komentator ESPN, Mark van Rijswijk.

Penyerang Twente itu kemudian menolak untuk menyalami bek Belgia Toon Raemaekers. Pemain Ferencváros itu tidak senang dengan hal tersebut dan menepuk dada Weghorst dengan tangannya.

Mariano Gómez, rekan setim Raemaekers, datang berlari untuk ikut campur. "Pertengkarannya masih terus berlanjut sebentar," keluh Van Rijswijk saat melihat tayangan setelah laga.

Weghorst juga sudah marah dalam pertemuan Eropa tersebut. Itu terjadi ketika sesaat sebelum akhir sebuah umpan silang dari Ruud Nijstad gagal total saat skor 2-2. "Itulah momen-momen ketika kami harus tetap tenang. Kami harus bisa mengenali momennya," kata penyerang yang kecewa itu.

"Pada akhirnya itu cuma emosi dan Anda memang marah karena bola seperti itu datang," jelas Weghorst mengenai kemarahannya pada fase akhir laga. "Itu satu momen yang sekarang Anda ambil. Tetapi ada cukup banyak momen seperti itu. Pada akhirnya itulah sepak bola."

Hasil imbang 2-2 itu tidak cukup bagi Twente, yang pekan lalu kalah 1-2. De Tukkers kini turun ke Conference League.