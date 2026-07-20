Wout Weghorst mengambil keputusan besar terkait tim nasional Belanda

Wout Weghorst mengalami Piala Dunia yang mengecewakan bersama tim nasional Belanda, yang tersingkir di babak 16 besar oleh Maroko. Meskipun demikian, penyerang bertubuh jangkung ini sama sekali tidak berpikir untuk mengakhiri kariernya di tim nasional.

“Saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepada tim nasional Belanda; bermain untuk mereka memberikan rasa bangga yang luar biasa,” tegas penyerang gigih dari FC Twente ini dalam wawancara dengan Voetbal International.

Weghorst bersikap kritis sebagai pemain internasional dan telah menyampaikan kepada pihak internal KNVB hal-hal yang perlu diperbaiki. “Saya memang telah menyampaikan pendapat dan pengalaman saya kepada pihak yang berwenang. Anda mengorbankan banyak hal untuk ini, jadi semuanya harus sejalan dengan keyakinan dan pola pikir Anda. Saya rasa sudah waktunya kita mengambil langkah-langkah ke arah itu. Hal ini tentu saja akan memicu reaksi, tapi inilah yang saya rasakan.”

Penyerang cadangan Oranje ini menyadari bahwa ia harus terus menunjukkan performa terbaiknya, bahkan di bawah pelatih timnas yang baru. “Saya harus memastikan tetap mencetak gol dan cukup baik untuk tetap masuk skuad. Di Piala Dunia ini, meskipun hanya dalam satu pertandingan, saya memang langsung memberikan dampak.”

Weghorst merujuk pada umpan yang membuahkan gol Cody Gakpo saat skor 1-0 melawan Maroko. Sayangnya, itu tidak cukup, karena Belanda kehilangan keunggulan 1-0 tersebut dan tersingkir setelah adu penalti yang dramatis.

“Menurut saya, saya hanya bermain selama satu menit. Dan dalam adu penalti itu, saya rasa saya juga telah membuktikan nilai saya lagi,” kata Weghorst, yang sama seperti Teun Koopmeiners, tidak gagal dari titik penalti.

Weghorst (33) kini telah mencatatkan 53 penampilan internasional bersama Oranje. Dalam rentang waktu tersebut, penyerang berpengalaman ini telah mencetak empat belas gol.