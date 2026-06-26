Wout Weghorst bisa memilih di antara 4 klub yang 'sangat tertarik'

Wout Weghorst tidak perlu khawatir soal minat yang ditujukan padanya. Sudah diketahui sejak lama bahwa FC Twente dan Benfica mengincar striker yang kini berusia 33 tahun itu. Namun, menurut De Telegraaf, Real Betis dan Celta de Vigo juga ‘sangat tertarik’ padanya.

Weghorst saat ini masih secara resmi menjadi milik Ajax, tetapi kontraknya akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, ia dapat direkrut secara gratis.

Penyerang ini sudah cukup lama dikaitkan dengan Twente, yang sedang mencari penyerang baru setelah Ricky van Wolfswinkel mengakhiri kariernya. Weghorst pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag—yang saat ini menjabat sebagai direktur teknis klub asal Enschede tersebut—saat masih di Manchester United.

Ketertarikan dari Benfica juga sudah diketahui sejak beberapa waktu lalu. “Saya mendengar kabar yang cukup kuat bahwa Benfica sedang memburunya,” kata jurnalis transfer Mounir Boualin beberapa minggu lalu. “Yang saya dengar, Weghorst bahkan sudah melihat-lihat rumah di Portugal.”

De Telegraaf kini menambahkan dua klub lagi yang telah menunjukkan minat, berdasarkan sumber di Spanyol: Betis dan Celta. Kedua klub tersebut masing-masing finis di peringkat kelima dan keenam di LaLiga musim lalu. Surat kabar tersebut memperkirakan bahwa Weghorst pada akhirnya akan membuat keputusan berdasarkan instingnya.

Weghorst sudah tahu bagaimana rasanya bermain di luar negeri. Sebelumnya, ia pernah membela VfL Wolfsburg, Burnley, Besiktas, Manchester United, dan TSG Hoffenheim.

Saat ini, pemain berkaki kanan tersebut sedang bertanding bersama tim nasional Belanda di Piala Dunia. Namun, ia belum mendapatkan kesempatan bermain di turnamen akbar tersebut.