BREAKING NEWS: Striker Wolverhampton Raul Jimenez Cedera Retak Tulang Tengkorak

Striker Wolverhampton, Raul Jimenez (29 tahun), dinyatakan mengalami cedera retak tulang tengkorak pasca-berbenturan kepala dengan bek , David Luiz.

Kepastian itu diumumkan pihak melalui laman resmi klub yang dibagikan via media sosial, Senin (30/11) sore WIB.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.