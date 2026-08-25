Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1054305812.jpgPro Shots
Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Winston Bogarde menarik kesimpulan menyakitkan tentang Ajax: "Levelnya adalah..."

Ajax

Winston Bogarde sudah sama sekali tidak lagi menjalin kontak dengan Ajax, demikian yang ia ungkapkan dalam wawancara dengan ESPN. Saat ini, fokus utamanya adalah Winston Bogarde Academy, sebuah akademi untuk para bek berusia 10 hingga 18 tahun. 

Bogarde meninggalkan Ajax pada akhir musim 2021/22, setelah dua tahun menjadi asisten pelatih di sana dan juga bertahun-tahun aktif di level akademi. Namun, kontraknya masih berjalan satu tahun lagi. Menurut pengakuannya sendiri, ia tidak pernah mendapat penjelasan dari klub mengenai alasan kepergiannya.

Sebelumnya, ia juga sempat mengatakan bahwa kepulangan ke Ajax kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Hal itu masih belum berubah. “Sama sekali tidak ada kontak, tapi itu juga tidak perlu. Ajax sibuk dengan urusan mereka sendiri dan saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Buat saya, ini tidak masalah,” ujarnya kepada ESPN

Namun, sebagai mantan pemain Ajax, tetap terasa menyakitkan baginya melihat bagaimana Ajax merosot dalam beberapa tahun terakhir. Soal level permainan, ia pun menarik kesimpulan yang tegas. 

“Dari Liga Champions turun ke Conference League, jadi saya rasa sudah jelas bahwa levelnya merosot sangat, sangat jauh. Standarnya menurun dan itu juga terlihat setiap pekan di lapangan,” kata Bogarde. 

Conference League Qualification
Ajax crest
Ajax
AJX
Sion crest
Sion
SIO

Di akademinya sendiri, Bogarde melakukan segalanya agar terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. “Saya akan menetapkan standar dan menjaganya, tetapi saya juga ingin melatih sebanyak mungkin pelatih dengan metode saya.” 

“Kami harus mewariskannya kepada para pemain muda, karena pada akhirnya pemain muda adalah masa depan,” pungkasnya.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google