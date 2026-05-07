Wim Kieft mengusulkan nama untuk Feyenoord, tetapi langsung dikoreksi

Feyenoord sedang mencari pengganti Dennis te Kloese, yang akan hengkang dari Feyenoord setelah musim ini berakhir. Wim Kieft mengusulkan seorang kandidat potensial untuk posisi direktur teknis, namun sarannya langsung ditolak dalam podcast KieftJansenEgmondGijp.

''Kamu juga masih punya Paul Bosvelt, kan,'' usul Kieft pada Kamis di sesi tanya jawab podcast sepak bola. ''Aku benar-benar lupa dia. Karena dia kan di Go Ahead Eagles.''

“Dia tidak tertarik,” sambung presenter Michel van Egmond langsung. “Dia hanya ingin tetap di belakang layar. Saya rasa itu tidak akan berhasil. Dia memang telah bekerja dengan baik di Go Ahead. Dan dia populer di De Kuip.”

“Tapi dia tidak ingin berada di garis depan dalam peran seperti itu,” kata Van Egmond, yang mendapat tanggapan dari Rob Jansen bahwa hal itu tidak harus terjadi dalam posisi semacam itu. “Entah mau atau tidak, hal itu tetap akan terjadi di Feyenoord,” balas pembawa acara podcast tersebut.

Bosvelt bermain untuk Feyenoord antara tahun 1997 dan 2003. Selama periode itu, ia meraih gelar juara nasional dan UEFA Cup—pendahulu Liga Europa—bersama klub asal Rotterdam tersebut.

''Earnest Stewart dari PSV juga jarang terlihat di layar. Sven Mislintat justru sering terlihat di layar,'' lanjut Kieft dengan sindiran tentang mantan direktur teknis Ajax. ''Dia juga melakukannya dengan sangat baik. 20 tahun kemudian, mereka masih bangkrut,'' Jansen pun tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kepada pria asal Jerman itu.

Untuk posisi teknis di Feyenoord, nama-nama seperti Oliver Ruhnert dan Dévy Rigaux masuk dalam pertimbangan, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt di X. Pihak klub baru-baru ini telah berbicara dengan kedua kandidat tersebut, sementara menurut laporan, ada juga proposal konkret yang sudah diajukan.

Saat ini Ruhnert sedang tidak terikat kontrak setelah hengkang dari 1. FC Union Berlin. Di sana, ia telah bertahun-tahun menjabat berbagai posisi, antara lain sebagai direktur sepak bola profesional dan kepala pemandu bakat. Rigaux saat ini bekerja di Club Brugge, di mana ia menjabat sebagai direktur olahraga sejak Februari 2024. Pembicaraan dengan pria asal Belgia tersebut telah berlangsung cukup lama.