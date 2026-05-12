Wim Kieft membantah keras pernyataan mengenai Heitinga dan Ajax

Dalam podcast KieftJansenEgmondGijp, salah satu topik yang dibahas adalah musim yang mengecewakan yang sedang dialami Ajax. Rob Jansen menyimpulkan bahwa tim peringkat kelima di klasemen Eredivisie ini tidak menunjukkan kemajuan apa pun sejak pemecatan John Heitinga.

''Siapa yang akan menjadi pelatih Ajax? Karena mereka memang sudah jauh lebih baik setelah pemecatan John Heitinga. Dan itu saya katakan dengan nada sangat sinis. Heitinga seharusnya tetap bertahan,'' kata agen mantan bek tersebut.

Rekan diskusi Wim Kieft sama sekali tidak setuju dengan pernyataan Jansen. ''Sekarang kamu harus jujur, karena dengan Heitinga juga tidak ada hasilnya,'' kata analis asal Haarlem itu merujuk pada bulan-bulan awal musim, saat Heitinga masih memimpin.

Pembawa acara Michel van Egmond juga kurang memahami pernyataan Jansen. “Kamu juga hanya bicara sembarangan kalau menyangkut orang yang ada hubungannya denganmu.” Jansen sudah bertahun-tahun menjadi agen dan orang kepercayaan Heitinga, yang setelah hengkang dari Ajax sempat bekerja sebentar di Tottenham Hotspur.

Namun, Jansen tak tergoyahkan. “Sebaiknya kamu membiarkan Heitinga tetap di sana. Dan kenapa dikatakan tidak berhasil? Bukankah itu baru bisa diketahui di akhir musim? Seharusnya kamu bisa menunggu lebih lama, membiarkannya menyelesaikan musim ini, dan melihat apakah itu berhasil?”

Setelah pemecatan Heitinga, Fred Grim mengambil alih tugas di Ajax. Hal itu berakhir pada awal Maret, setelah itu Óscar García dipromosikan dari Jong Ajax ke tim utama. Namun, tampaknya tidak mungkin pelatih asal Spanyol itu akan tetap memimpin tim pada musim depan.