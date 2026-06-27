Williams setelah mengalami cedera: Ini adalah hari terburuk dalam hidupku!

Nico Williams, bintang Athletic Bilbao dan tim nasional Spanyol, melontarkan pernyataan mengejutkan melalui akun media sosialnya, menuduh pemain asal Uruguay, Nico de la Cruz, secara sengaja menyebabkan cedera otot paha kanannya selama pertandingan fase grup Piala Dunia 2026, dan menggambarkan insiden tersebut sebagai "sepenuhnya dapat dihindari" serta disebabkan oleh "kekecewaan dan kemarahan".

Williams memposting pesan panjang yang mengungkap penderitaan psikologis dan fisiknya, dengan mengatakan: "Hari ini adalah salah satu hari terburuk dalam hidupku. Aku mengalami cedera baru setelah setahun yang sangat berat, di mana aku berhasil mengatasi nyeri pangkal paha dalam berbagai perjuangan," tambahnya, "Kemarin aku mengalami cedera lain setelah salah satu rekan setimku bertindak karena frustrasi dan kekesalan atas situasinya; itu adalah gerakan yang sama sekali tidak perlu."

Pemeriksaan medis memastikan bahwa pemain tersebut, yang sudah dalam kondisi cedera saat tiba di turnamen, mengalami cedera otot tingkat sedang pada otot paha kanannya akibat benturan keras yang disebabkan oleh tekel kasar. Hal ini membuat partisipasinya dalam sisa pertandingan Piala Dunia menjadi tidak mungkin, meskipun belum sepenuhnya mustahil tergantung pada perkembangan kondisinya.

Dalam pengakuan yang mengharukan, Williams mengungkapkan penderitaan yang berlangsung selama satu setengah tahun akibat rasa sakit di area selangkangan, sambil berkata: "Saya tidak tahu kapan saya bisa bermain tanpa rasa sakit lagi, bahkan saya belajar hidup dengan rasa sakit itu dalam hal-hal sederhana seperti masuk ke kamar mandi atau naik mobil," sambil menyoroti bahwa ia telah mengatasi cedera tersebut sebelum cedera pada tendon lutut muncul dan mengujinya kembali.

Pemain tersebut mengungkapkan tekadnya untuk kembali meskipun mengalami pukulan berat, dengan mengatakan: “Ini juga tidak akan menghentikan saya. Saya akan terus berjuang hingga detik terakhir,” dan mengakhiri pesannya dengan kalimat yang penuh tantangan: “Ceritanya belum berakhir, kita akan bertemu secepatnya di Piala Dunia ini.”

Pernyataan tajam Williams ini muncul di tengah kontroversi luas mengenai permainan kasar yang dilakukan para pemain Uruguay selama pertandingan, yang juga mengakibatkan cedera pada Yeremi Pino, pengusiran Canopio, serta keributan di bangku cadangan, sebuah perilaku tidak sportif yang memicu kemarahan internasional dan berdampak langsung pada ambisi Spanyol di Piala Dunia.