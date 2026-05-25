Willem van Hanegem: "Dia benar-benar bisa beradaptasi dengan mudah di Feyenoord"

Willem van Hanegem terkesan dengan Gjivai Zechiël. Hal itu diungkapkan De Kromme dalam kolom mingguan yang ditulisnya untuk Algemeen Dagblad.

FC Utrecht tampil kurang memuaskan saat melawan Ajax pada hari Minggu, tetapi Van Hanegem melihat satu pengecualian. “Zechiël memang tidak bermain sempurna, tetapi kemampuannya telah meningkat pesat.”

Van Hanegem mendengar bahwa Zechiël akan mendapat kesempatan di Feyenoord. “Itu menurut saya wajar. Jika mereka tidak mau membawanya kembali, kemungkinan besar mereka akan mendatangkan beberapa gelandang hebat. Karena dengan level Feyenoord saat ini, dia benar-benar bisa mengikuti dengan mudah.”

“Bahwa mereka mungkin tidak berjuang keras untuk memintanya kembali, itu juga tidak perlu menjadi masalah. Setahun yang lalu, Feyenoord dan Robin van Persie memang berjuang keras untuk mendatangkan Sem Steijn. Itu cepat berlalu. Dalam sepak bola, segalanya sering berjalan cepat,” tutup Van Hanegem.

Zechiël baru saja menyelesaikan masa peminjamannya yang sangat baik di Utrecht. Dalam lima puluh pertandingan resmi, pemain asal Rotterdam ini mencetak sepuluh gol dan sepuluh assist.

Selain itu, gelandang berusia 21 tahun ini telah berkembang menjadi kekuatan penting di tim Jong Oranje. Zechiël kembali ke De Kuip sebagai nama yang lebih dikenal.

Sejauh ini, Zechiël baru bermain dalam enam belas pertandingan resmi di tim utama Feyenoord. Dalam pertandingan tersebut, ia memberikan tiga assist dan memenangkan Johan Cruijff Schaal.