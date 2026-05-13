Willem II melangkah besar menuju final babak play-off

Willem II telah menciptakan posisi awal yang sangat menguntungkan pada babak semifinal playoff Keuken Kampioen pada Rabu malam. Saat bertandang ke markas Almere City, tim asuhan John Stegeman berhasil menang dengan skor 0-1. Pertandingan leg kedua akan digelar di Tilburg pada Sabtu mendatang.

Babak pertama di Almere berlangsung sangat ketat. Kedua tim tidak berhasil menciptakan peluang hingga menit ke-32.

Samuel Bamba menjadi ujung tombak serangan yang lancar dan dengan tenang membawa Willem II unggul. Satu-satunya ancaman dari tim tuan rumah adalah sundulan Ferdy Druijff, yang melebar dari gawang.

Setelah jeda, Almere perlahan tapi pasti menguasai permainan, karena Willem II mempertahankan keunggulan 0-1. Hal itu menciptakan peluang besar bagi Joey Jacobs, namun ia gagal mengeksekusi. Dalam serangan balik, Siegert Baartmans mungkin mendapat peluang lebih besar untuk menggandakan keunggulan Tilburg, namun ia pun gagal total.

Namun, gol kedua untuk Willem II sepertinya akan tercipta. Wasit Allard Lindhout menunjuk titik putih setelah dugaan pelanggaran Milan de Haan terhadap Justin Hoogma. Mounir El Allouchi mengambil tendangan penalti, tetapi upayanya berhasil dihalau dengan gemilang oleh kiper Tristan Kuijsten.

Skor pun tetap 0-1 untuk Willem II, namun keunggulan tersebut sama sekali tidak terancam di sisa pertandingan. Almere tak berdaya dalam hal serangan dan harus tampil berbeda pada pertandingan Sabtu mendatang.