Wilfred Genee: "Dick Advocaat masih bisa lolos ke Piala Dunia"

Dick Advocaat kemungkinan besar akan tetap menjadi pelatih kepala tim nasional Curaçao pada musim panas ini selama Piala Dunia, demikian diungkapkan Wilfred Genee pada Kamis malam dalam acara Vandaag Inside. Meskipun saat ini Fred Rutten menjabat sebagai pelatih kepala, masih ada perdebatan yang cukup sengit di dalam asosiasi sepak bola mengenai siapa yang akan menjadi pelatih kepala The Blue Wave pada turnamen final tersebut.

Genee menyatakan bahwa Advocaat – yang mengundurkan diri pada akhir Februari karena penyakit putrinya – sama sekali tidak hilang dari perbincangan. “Saat ini, federasi sepak bola Curaçao sedang mendiskusikan siapa yang akan menjadi pelatih kepala,” kata presenter tersebut saat duduk di meja Vandaag Inside. “Dick masih menjadi opsi. Federasi cenderung memilih Rutten, tetapi para pemain, seluruh masyarakat di pulau itu, dan para sponsor sangat ingin melihat Dick kembali.”

Johan Derksen setuju dengan pendapat tersebut. Analis ini berpendapat bahwa keinginan para pemain harus diperhatikan. “Menurut saya, para pemain sebenarnya lebih penting daripada federasi,” kata Derksen.

Namun, Derksen menekankan bahwa Curaçao harus menangani situasi seputar Rutten dengan hati-hati, yang baru memimpin sejak akhir Februari.

Genee kemudian mengungkapkan bahwa pembicaraan di balik layar sudah berlangsung. “Mereka sedang berdiskusi saat ini, saya pikir juga sudah berbicara dengan Dick,” katanya. Di dalam dewan pengurus federasi sepak bola yang beranggotakan lima orang, saat ini sedang dibahas siapa yang akan dipilih: Rutten atau Advocaat.

Advocaat mencetak kesuksesan bersejarah dengan membawa Curaçao ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi yang menegangkan. Namun, tak lama setelah itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena kondisi kesehatan putrinya. Setelah itu, Rutten ditunjuk sebagai pelatih kepala baru.

Namun, awal karier Rutten berjalan dengan sulit. Di bawah kepemimpinannya, Curaçao kalah dalam kedua pertandingan persahabatan internasional tersebut. Australia unggul telak dengan skor 5-1, sementara Tiongkok juga berhasil menang (2-0).



