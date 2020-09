RESMI: West Bromwich Rekrut CR7, Callum Robinson Bukan Cristiano Ronaldo

Klub promosi Liga Primer Inggris, West Bromwich Albion, resmi mempermanenkan status penyerang asal Republik Irlandia, Callum Robinson (25 tahun), dari .

Robinson menyepakati kontrak bersama hingga Juni 2025. Pada paruh kedua musim 2019/20, ia lebih dulu dipinjam The Baggies dari Sheffield.

CR7 😏



Shirt printing is now available. Be the first to get 'Robinson 7' on your #NewStripes ➡️ https://t.co/Xr3Tm0VDeJ 🔵⚪️ pic.twitter.com/wsklwMKi5W