Wenger mengakui: Hal ini membuat Zidane berada di bawah tekanan

Arsene Wenger merupakan salah satu nama paling menonjol dalam sejarah Liga Primer Inggris, dan saat ini menjabat sebagai penanggung jawab pengembangan sepak bola global di FIFA. Meski demikian, ia masih terus mengikuti dari dekat kabar timnas negaranya, Prancis.

Mantan pelatih Arsenal itu hadir sebagai tamu kejutan di siaran radio «Ligue 1+» pada hari Sabtu ini, selama pertandingan Paris FC melawan Strasbourg, dan berbicara tentang penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih Les Bleus.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Wenger yang mengatakan, "Zidane menjalankan perannya dengan baik, dan semua orang menantikannya. Ada fondasi yang kuat di Prancis yang membuatnya sulit untuk tidak meraih hasil yang bagus."

Ia melanjutkan, "Namun antara mencapai semifinal Piala Dunia dan sampai ke partai final, ada tahun-tahun di mana segalanya berjalan baik, dan ada pula yang tidak demikian."

Ia menegaskan, "Ada banyak ekspektasi terhadap Zidane, karena itu ia berada di bawah tekanan, tetapi ia sudah terbiasa dengan hal itu, sebab ia telah menjalani suasana seperti ini sepanjang kariernya."

Wenger menutup, "Bagaimanapun, kami berharap yang terbaik untuk pelatih Zidane, karena kami senang melihat timnas Prancis menang."

Zidane menangani Les Bleus, menggantikan Deschamps, yang membawa timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia 2018, di samping medali perak edisi 2022, serta menempati peringkat keempat pada 2026.

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