Arsene Wenger, pelatih legendaris Arsenal, berusaha menjaga jarak dari Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, di tengah meningkatnya skandal penjualan hak turnamen Piala Dunia yang kini mengancam untuk menjatuhkannya dari jabatannya.

Federasi Sepak Bola Eropa tengah mengatur langkah-langkah yang bertujuan menyingkirkan Infantino dari jabatannya sebagai pucuk pimpinan badan pengelola sepak bola dunia.

Infantino menghadapi gelombang kemarahan yang luas setelah mengumumkan rencana kontroversial untuk menjual saham dalam turnamen, seperti Piala Dunia, kepada para investor dari luar sistem.

Infantino pun terpaksa mundur setelah Federasi Sepak Bola Eropa, Federasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta Federasi Sepak Bola Asia bersatu menolak usulan rahasia tersebut.

Saat ini terdapat upaya terkoordinasi untuk menggulingkan Infantino, yang sebelumnya siap mengikuti pemilihan demi masa jabatan keempat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional.

Wenger bekerja di Federasi Sepak Bola Internasional, dan sering terlihat duduk di samping Infantino selama Piala Dunia musim panas ini.

Setelah menuai sejumlah kritik akibat sikap diamnya terhadap persoalan ini, pelatih legendaris Arsenal itu memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan resmi.

Wenger berkata: "Di Federasi Sepak Bola Internasional, saya menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global. Bersama tim saya, saya mengawasi analisis data permainan, pusat pelatihan elektronik milik Federasi Sepak Bola Internasional, serta pengembangan pendidikan pemain muda melalui 60 akademi di 60 negara, di tempat-tempat yang paling membutuhkannya, di samping kompetisi pemain muda di seluruh dunia.

Ia melanjutkan: "Selain itu, saya bekerja sebagai penasihat teknis untuk dewan Federasi Sepak Bola Internasional yang menangani aturan permainan. Saya tidak terlibat dalam rencana strategis ini, dan baru pertama kali mengetahui proyek tersebut melalui laporan media."

Ia menutup: "Keputusan untuk menarik proyek itu benar-benar diperlukan dan tidak ada ruang untuk meragukannya, karena saya sangat meyakini pentingnya keberadaan Federasi Sepak Bola Internasional yang independen dan melayani permainan kita dengan komitmen, transparansi, serta integritas."